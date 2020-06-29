ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Состоялась рабочая поездка вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Кристины Озган в Москву.

В рамках поездки прошли встречи в ряде министерств и ведомств Российской Федерации по вопросам социально-экономического сотрудничества, в частности, в Управлении Президента РФ по приграничному сотрудничеству и с руководством Министерства экономического развития – с министром Максимом Решетниковым и его заместителем, заместителем председателя российской части Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией Михаилом Бабичем.

В ходе переговоров стороны обсудили комплекс вопросов социально-экономического сотрудничества, в том числе по вопросам реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития Республики Абхазия, а также в сферах энергетики, туризма и других.

По словам К.Озган, на реализацию Инвестпрограммы в 2020 году предусмотрено около 1,5 млрд рублей.

Вопросы сотрудничества в сфере оказания методической, нормативной и иной помощи в развитии государственной экспертизы в Абхазии Кристина Озган обсудила в ходе встречи с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым.

«Мы обсудили переход Абхазии на электронную форму документооборота, а также оказание Главгосэкспертизой РФ методической помощи в вопросах разработки строительных нормативов при формировании сметной документации», – сообщила министр экономики.

Также по предложению абхазской стороны в ходе встречи был рассмотрен вопрос обучения абхазских специалистов в сфере экспертизы и составления смет в учебном центре Главгосэкспертизы России.

В рамках поездки проведены переговоры с руководством Министерства энергетики России по вопросам обеспечения Абхазии электроэнергией в период образования острого дефицита электроэнергии во время осенне-зимнего максимума и по другим вопросам, связанным с развитием энергохозяйства Республики Абхазия.

Номер: 63Выпуск: 3941Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс