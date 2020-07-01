Главная




 
ЗАДЕРЖАЛИ С ОБРАЗЦАМИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 01.07.2020

ЗАДЕРЖАЛИ С ОБРАЗЦАМИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Сотрудники Сочинской таможни пресекли незаконный вывоз из Абхазии в Россию оптических приборов ночного видения, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

На посту «Адлер» был остановлен автомобиль ZAZ CHANCE, при досмотре которого в багажном отделении таможенники обнаружили дорожную сумку с пятью приборами видения «ПНВ-10Т» в чехлах камуфляжного цвета.

Житель Саратова, перевозивший незаконные предметы, объяснил, что они ему не принадлежат, и он должен был передать их другому человеку.

Незаконный товар изъят и отправлен на таможенную экспертизу. По данному факту проводится расследование.


Номер:  64
Выпуск:  3942
Рубрика:  политика
Автор:  Спутник-Абхазия

Возврат к списку

 