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01.07.2020
Номер: 64
Выпуск: 3942
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия
ЗАДЕРЖАЛИ С ОБРАЗЦАМИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
Сотрудники Сочинской таможни пресекли незаконный вывоз из Абхазии в Россию оптических приборов ночного видения, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.
На посту «Адлер» был остановлен автомобиль ZAZ CHANCE, при досмотре которого в багажном отделении таможенники обнаружили дорожную сумку с пятью приборами видения «ПНВ-10Т» в чехлах камуфляжного цвета.
Житель Саратова, перевозивший незаконные предметы, объяснил, что они ему не принадлежат, и он должен был передать их другому человеку.
Незаконный товар изъят и отправлен на таможенную экспертизу. По данному факту проводится расследование.
Номер: 64
Выпуск: 3942
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия