ЗАДЕРЖАЛИ С ОБРАЗЦАМИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Сотрудники Сочинской таможни пресекли незаконный вывоз из Абхазии в Россию оптических приборов ночного видения, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

На посту «Адлер» был остановлен автомобиль ZAZ CHANCE, при досмотре которого в багажном отделении таможенники обнаружили дорожную сумку с пятью приборами видения «ПНВ-10Т» в чехлах камуфляжного цвета.

Житель Саратова, перевозивший незаконные предметы, объяснил, что они ему не принадлежат, и он должен был передать их другому человеку.

Незаконный товар изъят и отправлен на таможенную экспертизу. По данному факту проводится расследование.

Номер: 64Выпуск: 3942Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия