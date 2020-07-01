ИСТОРИЯ С НАХОДКОЙ ЭПОХИ МЕЗОЛИТА

Наука

(Продолжение. Начало в №№ 62, 63)

Вновь отступлюсь и скажу, что находка из Холодного грота действительно является одной из наиболее ранних по хронологии из всех ныне известных материалов по останкам древних людей в Абхазии. Сегодня пока самыми древними остаются найденные сразу после грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. находки из грота Юпсы, датируемые III тысячелетием до н. э. Грот Юпсы, расположенный недалеко от впадения реки Гега в Бзыбь, изучался и в предвоенные годы абхазскими археологами. Кстати, в Абхазии имеется и более древняя находка черепа, датируемая эпохой энеолита. Но находки из Холодного грота имеют особую хронологическую ценность, так как предоставляют науке важную информацию о древней расовой истории человечества. Наверняка многим из учебника истории Абхазии либо из других научных работ помнится информация о том, что в Холодном гроте были обнаружены останки древних людей, и что изучение их облика привело исследователей к выводу: еще 10 – 12 тысяч лет назад древнее население характеризовалось протоавстралоидными, протонегроидными и евро-африканскими чертами в расовом отношении. Чтобы не запутать нашего эмоционального читателя, сразу скажу, что ничего плохого в этом нет. Просто в науке давно установлен подобный факт, и данными терминами обозначали определенные древние группы людей анатомически современного вида, который на заре своего становления еще не выработал основные признаки больших человеческих рас и отличался полиморфизмом. В науке даже существовал термин «верхнепалеолитический расовый полиморфизм». Так что в данном случае речь не идет о каких-то типичных негроидах Африки, как сразу может подумать не сведущий в этом человек, а об определенных морфологических особенностях черепа, в котором могут проявляться признаки, присущие разным расам. Аналогичные морфологические особенности обнаружены и у ряда групп древнего населения на Балканах, в Средиземноморье (знаменитая находка в Италии в местечке Гримальди), в Малой Азии (на территории современной Турции – в Чатал-Гуюке), в Сирро-Палестинском регионе (памятники Натуфийской культуры), на ряде памятников Средней Азии и, наконец, известны они и в России, к примеру, знаменитая находка на древнем поселении Костенки XIV (Маркина гора). Наличие таких расовых комбинаций на ранних этапах истории Человека разумного свидетельствует о его раннем появлении и древних корнях, в том числе и у нас в Абхазии. Находки Homo sapiens в Абхазии встречались и ранее, но были это крайне фрагментарные материалы, а вот находки из Холодного грота представляют наиболее солидный по степени сохранности материал. Более того, в Абхазии, да и в соседних районах, к примеру, в Сочи и на территории современной Западной Грузии отмечены находки более древнего по времени неандертальского человека. В Абхазии он известен, в частности, по исследованиям Мущни Хварцкия пещеры Мачагуа. Но не буду углубляться в эту тему.

(Продолжение в следующем номере)

Давид КАНДЕЛАКИ, младший научный сотрудник отдела истории АбИГИ АНА (Материал подготовлен с использованием открытых источников об ученых-археологах, работавших в разное время в Абхазии.)

Номер: 64Выпуск: 3942Рубрика: обществоАвтор: Давид КАНДЕЛАКИ, младший научный сотрудник отдела истории АбИГИ АНА