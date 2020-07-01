О славе олимпийской спортбазы в Эшере

Былое

Заведующий спортивными сооружениями бывшей Центральной олимпийской базы СССР Анатолий Ашуба рассказал, как проходили подготовку именитые спортсмены в селе Эшере и почему некогда масштабное сооружение пришло в упадок.

В этом году исполняется 40 лет летним Олимпийским играм, которые состоялись в Москве. Многие спортсмены проходили подготовку к этой Олимпиаде на Центральной олимпийской базе СССР, расположенной в селе Эшере Сухумского района Абхазии.

Анатолий Ашуба с 1972 года работал на Эшерской спортбазе, заведовал спортивными сооружениями. По его воспоминаниям, это была одна из лучших баз. «К нам приезжали все олимпийские сборные команды по всем видам спорта… База развивалась каждый день. Было пять футбольных полей, гимнастический зал, волейбольный, баскетбольный. Спортивные сооружения располагались на 63,5 гектарах. Одновременно там могли тренироваться более 300 человек. У нас занимались не только советские спортсмены, приезжали и из Америки. Но сегодня мы во что превратили эту базу? Не смогли ее сохранить», – сказал Анатолий Ашуба.

Спутник-Абхазия

Номер: 64Выпуск: 3942Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия