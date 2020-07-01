Союз добровольцев КЧР: Килба попадает под лживые нападки тех, кто не чувствует себя частью освободительного движения

Союз абхазских добровольцев КЧР обратился к ветеранам и добровольцам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в связи с обсуждением вопроса об использовании бюджетных средств для приобретения квартиры Герою Абхазии Мухамеду Килба.

«Уважаемые братья и сестры, наши боевые товарищи, это обращение продиктовано чувством тревоги вокруг происходящего в последние дни, когда информагентства Абхазии массированно обсуждают вопрос нецелевого использования бюджетных средств для приобретения квартиры Герою Абхазии Килба Мухамеду Сетбиевичу.

Подобные публикации наносят ущерб не только имиджу Абхазской государственности, но и вносят в ряды боевого братства противоречия, цель которого подорвать доверие не только к выходцам с Северного Кавказа, но и поставить под сомнение роль ветеранов войны в строительстве государства и отстаивании национальных интересов. Братские отношения стали локомотивом добровольческого движения на Северном Кавказе, что дало веру в Победу народу Абхазии.

Как соратник Владислава Григорьевича Ардзинба, Мухамед Килба попадает под лживые и грязные нападки тех, кто не чувствует себя частью освободительного и добровольческого движения. Мы хотим напомнить, что Мухамед Килба – один из руководителей проведения успешной операции в г. Гагре и Гагрском районе, командующий Гумистинским фронтом, участник всех боевых операций, с нуля сформировал первую мотострелковую бригаду, стоял у истоков образования армии независимой Абхазии, был назначен заместителем министра обороны Абхазии.

Как нам видится, данный процесс запущен силами, в военное время ожидавшими выгодный для себя момент, дабы принять чью-либо сторону. Наше боевое братство встало перед выбором – «на какой стороне быть?» Добровольцы, покидая мирную жизнь и свои семьи, выбирали честь, совесть и справедливость.

Мы понимаем, что современная Абхазия устала смотреть в прошлое и хочет строить свое будущее не через призму войны. Но нельзя забывать заслуги тех, кто сделал все, чтоб возможность строительства была в руках абхазского народа.

Мир вашему дому!»

Номер: 64Выпуск: 3942Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.