ЗАЯВЛЕНИЕ РПП «ФНЕА»

В связи с обсуждением вопроса о правомерности предоставления жилья Герою Абхазии, добровольцу, прославленному воину и командиру Мухамеду Сетбиевичу Килба и его семье за счет госфонда репатриации РА считаем необходимым заявить, что сама постановка вопроса ничем не обоснована – ни с моральной, ни с правовой, ни с политической точек зрения.

Во-первых, М.С. Килба по действующему законодательству Республики Абхазия абсолютно соответствует требованиям статуса репатрианта, во-вторых, он – один из первых добровольцев, прибывших в Абхазию вместе с воинами из Карачаево-Черкесии и до победного конца участвовавший в освобождении нашей страны от грузинских оккупационных войск.

Для тех, кто недостаточно информирован о заслугах легендарного бойца и командира: он – один из организаторов Гагрского оборонительного рубежа, зам. командующего Гумистинским фронтом, зам. министра обороны РА, участник основных наступательных операций. Награжден высоким званием «Герой Абхазии» Указом Главнокомандующего и Первого Президента Абхазии В.Г. Ардзинба. Кто знакомился с видеозаписью заслуженного журналиста Абхазии С.Т. Саканиа о мужестве, проявленном М. Килба и его подразделением в июльской (Шромской) операции, когда в условиях непрерывного минометного обстрела со стороны противника абазинский отряд сохранял стойкость и хладнокровие, не может не выразить чувства благодарности нашим братьям.

М.С. Килба прибыл в Абхазию уже после того, как в разные годы начальником разведки в Дальневосточном, Туркестанском, Северо-Кавказском военных округах, имел большой опыт участия в боевых действиях в Афганистане. Награжден двумя орденами Красной Звезды и пятью медалями СССР. Был в авангарде абазинского движения «Адгылара» (созданного в поддержку «Аидгылара»), членом исполкома МЧА – «Международная Черкесская Ассоциация» («Дунейпсо Адыгэ Хасэ», 1995-1997), вице-президентом МЧА (1997-2000). С 2014 г. по 2020 г. – секретарь Совета безопасности Республики Абхазия.

РПП «ФНЕА» считает, что обсуждение на уровне Парламента РА вопроса о правомерности предоставления жилья человеку с огромными заслугами перед Республикой Абхазия никак не способствует укреплению имиджа нашей страны.

Напоминаем, что после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. руководители Абхазии принимали специальные решения по предоставлению жилья отдельным прославленным полководцам, военачальникам, командирам, государственным деятелям России, внесшим значительный вклад в освобождение нашей республики и укрепление ее национальной безопасности. Исходя из вышеизложенного, РПП «ФНЕА» призывает соответствующие органы власти подходить к подобным вопросам взвешенно, с учетом стратегических интересов нашего государства.

Мы не имеем права предавать забвению самоотверженность и героизм, проявленные добровольцами с Северного Кавказа, Юга России, которые, преодолевая опасности и препятствия, прибыли к нам и, вливаясь в ряды Абхазской армии, отстаивали вместе с нами свободу и независимость нашей Родины.

Призыв Конфедерации народов Кавказа, Международной Черкесской Ассоциации к мировому сообществу, ко всему черкесскому миру в первые же дни вооруженной агрессии Грузии против Абхазии стал одним из важных консолидирующих, идеологических и мобилизационных факторов для достойного отпора тем, кто хотел стереть с лица земли наш народ, его великую историю, нашу страну, нашу государственность, насчитывающую более 12 веков.

Поэтому сам факт публичного обсуждения на высоком уровне вопроса предоставления жилья одному из тех героев, кто стоял у истоков организации добровольческого движения в поддержку Абхазии, свидетельствует о неуважительном отношении к нашей новейшей истории, к подвигу тех, кто создавал ее вместе с нами.

РПП «ФНЕА» предлагает органам власти глубоко разобраться в вопросах исполнения жилищного законодательства в целом по стране, в коррупционных схемах в данной сфере, а не искусственно и целенаправленно выискивать какие-то сомнительные нарушения в отношении лиц, золотыми буквами вписавших свои имена в новейшую историю Республики Абхазия, в ее боевую летопись.

Нам не следует забывать, что за Ингуром враг не дремлет, в Абхазии нет еще прочного мира и стабильности, реваншистские настроения активно подогреваются прогрузинскими силами.

Номер: 64Выпуск: 3942Рубрика: политикаАвтор: РПП «ФНЕА»