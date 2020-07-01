СЛОВА ПОДДЕРЖКИ

Закан Нанба

Не хотел связываться с анонимщиками и дезертирами, развернувшими кампанию против Мухамеда Килба, но придется кое-что высказать в их адрес. Всегда старался не опускаться до спора с идиотами, очерняющими наших боевых друзей, добровольцев-братьев, когда ваши отцы, братья, «уважаемые анонимщики» бежали отсюда в начале войны, Мухамед Килба и ему подобные настоящие мужчины пробивались через горы, порой босиком, и шли к нам на помощь.

А теперь для адекватных людей хочу разъяснить: первым командиром, назначенным Владиславом, понявшим, что мелкие группы ополченцев не смогут решить глобальных задач, был Килба. И, кстати, любой из вас может выяснить, что первое воинское соединение и его штаты разработал Мухамед Килба. Никто другой, а именно Килба. Да, были и Сосналиев, и Дбар, но они возглавляли созданные Указом Вооруженные силы, и у истоков их создания стоял Килба. Все виды Вооруженных сил, кроме авиации, были созданы приказом командующего Гумистинским фронтом, коим был назначен командир 1-й МСБр – Килба. Именно за его подписью появились первые приказы о создании бронетехники, артиллерии, ПВО, связи и др. И первые боевые распоряжения о выполнении боевых задач подразделениями были составлены и подписаны Килба и автором этих строк – начальником штаба.

А сегодня поднятый гвалт вокруг квартиры Килба считаю позорным. Я абсолютно уверен, что нормальные, адекватно мыслящие люди восприняли это брезгливо. Брезгливо потому, что среди истинных защитников выросла такая мразь. Добровольцев, читающих позорные строки против добровольца, попросил бы принять мои извинения, и уверить, что мы помним ваш вклад в нашу победу, и чтим память тех, чьи тела мы отправляли матерям. Кстати, Мухамед Килба был приглашен на государственную службу в нашу страну руководством, и будучи на высокой государственной службе пять лет ютился в гостиничной комнате, порой без воды, без света, без горячей пищи. Считаю, ему должны были выделить эту злосчастную квартиру давным-давно.

Успокойтесь, кричащие о благах нашей молодежи, мол, наши молодые не имеют жилья. Так, вы, анонимщики, наверное, из тех, кто нахапал по несколько домов и квартир и продаете их до сих пор. Вас мы не знаем. Порядочные люди, по крайней мере, вас не знают. Они порядочные, а вы крысы, пишущие под коронавирусной маской.

Номер: 64Выпуск: 3942Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.