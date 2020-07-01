СЛОВА ПОДДЕРЖКИ

Аслан Кобахия

Что-то с нами происходит!

Мы быстро начали забывать в какой ситуации оказалась наша нация в августе 1992 года. Тогда добровольцев мы воспринимали как людей, которых нам послал Бог!

Мы были готовы им всё отдать. А кто мы сегодня?!

Эх, как мы измельчали, растоптали всё и вся!

Не забывайте: если завтра война, кто придёт нам на помощь?!

Я, будучи вице-премьером Абхазии подписал распоряжение, обязывающее Комитет по репатриации купить квартиру славному сыну абхазо-абазинского народа Мухамеду Килба.

Если прокуратура признает, что мои действия были противоправными, то готов нести ответственность по всей строгости закона, только не надо трогать добровольцев!

Мухамед Сетбиевич, извини, мы тебя подставили. Надеюсь, что мы когда-нибудь излечимся!

Номер: 64Выпуск: 3942Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.