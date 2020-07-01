ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА:

никем не ставился вопрос о правомерности или отсутствии оснований для выделения квартиры Мухамеду Килба

Пресс-служба Кабинета Министров дала комментарий ИА «Абхазия-Информ» по поводу заявления партии «Форум народного единства Абхазии» и развернувшейся в социальных сетях полемики на тему приобретения квартиры бывшему секретарю Совбеза, Герою Абхазии Мухамеду Килба.

В пресс-службе Кабинета Министров отмечают, что удивлены не столько реакцией в социальных сетях на эту тему, сколько политической интерпретацией вопроса.

«В ходе парламентского слушания отчета Фонда репатриации и заключения Контрольной палаты республики обсуждался вопрос, обращаем внимание, НЕЦЕЛЕВОГО использования финансовых средств, допущенного Фондом репатриации. Никем на этом заседании и вне парламентских стен не ставился вопрос о правомерности или отсутствии оснований для выделения квартиры М.С. Килба.

Однако в социальных сетях бывшие представители власти и их партия «Форум народного единства Абхазии» умышленно подменили смысл обсуждаемого вопроса, пытаясь навязать общественному сознанию мысль, что действующие власти каким-то образом пытаются пересмотреть решение о покупке М.С. Килба квартиры.

Еще раз подчеркиваем: никем не ставится под сомнение необходимость приобретения данной жилой площади. Речь идет об установленных Контрольной палатой Абхазии фактах нецелевого использования средств Фонда репатриации, в том числе и механизмах приобретения жилья.

Ранее в знак признания особых заслуг по решению властей жилье приобреталось видным военачальникам и политическим деятелям, не родившимся в Абхазии, но посвятившим себя служению интересам Абхазского государства, единению братских народов Северного Кавказа и Абхазии. И приобретение жилой площади осуществлялось из резервных фондов президента и правительства, не нарушалось законодательство.

Ни один вице-премьер Республики Абхазия не обладает правом распоряжаться финансовыми средствами государства, если в этот момент он не исполняет обязанности премьер-министра или министра финансов. И когда бывший вице-премьер заявляет, что он лично дал указание о выделении средств из Фонда репатриации, то к нему возникает логичный вопрос: зачем сидеть в парламенте, принимать законы, пространно рассуждать о порядке, если потом, перейдя из одного крыла здания в другое, самолично нарушать законы?

Кстати, с недавних пор оппозиционная партия ФНЕА в своем заявлении на эту тему «предлагает органам власти глубоко разобраться в вопросах исполнения жилищного законодательства в целом по стране, в коррупционных схемах в данной сфере…».

Пользуясь предоставленной вашим агентством возможностью, хотим ответить: именно этим занялась действующая власть раньше упомянутого заявления. Может случиться так, что в ходе «глубокого разбирательства» будет выявлено много других фактов нецелевого, незаконного использования бюджетных средств, в том числе в период их безраздельного руководства страной. В связи с такой вероятностью просим оппонентов не драматизировать ситуацию, постараться быть последовательными в требованиях наведения порядка и неизбирательными в периодах нарушения законодательства страны.

И, что очень важно, никоим образом нельзя политически эксплуатировать тему отношений с родственными нам народами Северного Кавказа, с добровольцами. Манипуляции действительно могут нанести тяжелый урон нашему братскому союзу. Неважно, на каких мировых фронтах сражались наши братья, в каких военных округах они когда-либо служили, важно другое – они наши братья и имеют полное право жить в нашем общем Отечестве. А те, кто так сильно заботится об имидже страны, должны были, находясь на разных уровнях власти, принимать безупречные в правовом отношении решения – чтобы не создавать ненужных ситуаций», – говорится в комментарии пресс-службы Правительства.

Номер: 64Выпуск: 3942Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Правительства