КОЛОНКА РЕДАКТОРА

МУХАМЕД КИЛБА НЕ ЧУЖОЙ НАМ ЧЕЛОВЕК

В последнее время в социальных сетях появились публикации анонимщиков, которые стараются под маркой «выявления справедливости и правильного развития Абхазии» очернить имя достойного командира, северокавказского добровольца, Героя Абхазии Мухамеда Сетбиевича Килба.

Оказалось, ему «неправильно выделили жилую площадь» для проживания в Абхазии. Ратующие за «чистоту закона» почему-то молчат о тех наших гражданах, которые в свое время занимали квартиры целыми подъездами, занимали по несколько брошенных домов, а в дальнейшем перепродавали по различным схемам любым людям (в том числе и не имеющим гражданства РА) за большие деньги. И это длится у нас на всем протяжении послевоенного времени. Когда больше, когда меньше и сегодня продолжается купля-продажа жилья лицам из-за пределов Абхазии. К сожалению, некоторых из них не очень волнует, как и что будет с нашей республикой.

Нет надобности рассказывать о Мухамеде Килба что-то особое и на правах адвоката защищать его. Этот мужественный человек своими поступками, действиями, жизнью давно доказал, как он относится к Абхазии и ее народу.

Приход его и других добровольцев – наших братьев с Северного Кавказа – в первые дни Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. мы восприняли с гордостью и радостью: «Теперь мы победим точно!» – говорили мы и повторяли: «Брат братом силен!».

Спустя почти 27 лет после Победы нет сомнения, что народ Абхазии и сегодня испытывает к друзьям-добровольцам такие же чувства и уважение. И, конечно, к Мухамеду Килба, вписавшему не одну страницу в нашу историю Победы, в укрепление Республики Абхазия.

Желчных, злых по характеру людей, действующих в социальных сетях под «красивыми» никами, которые вроде бы «переживают, беспокоятся и уличают «неопровержимыми» фактам других», никак нельзя назвать полноценными гражданами нашей страны. Своей писаниной, они, видимо, сами того не понимая, унижают республику и дают нашим недоброжелателям повод к действиям. А те спят и видят, как не войной пойти на нас, а хорошо расколоть наше общество, не дать прийти к единению и крепкой дружбе со стратегическими партнерами, братьями, друзьями республики.

Редакция связалась по телефону с Мухамедом Сетбиевичем Килба, находящимся в этот период в Черкесске. «Да, я в курсе, что происходит, что пишут обо мне, – сказал М.Килба. – Меня анонимщики никогда не интересовали своей писаниной. Ни в каких сомнительных финансовых «операциях» я никогда не принимал участия на протяжении своей жизни. У меня есть главные, общечеловеческие, принятые правила, от которых никогда не отступал и не собираюсь делать этого в дальнейшем. Выполняя свой долг перед братским народом, никогда не ставил цель что-то за это иметь. Абхазия – моя Родина. И этим все сказано».

«Я никогда не просил, – продолжил М.Килба, – чтобы решали мой жилищный вопрос. Когда руководство республики официально выделило мне квартиру, я остался благодарен. И сейчас, когда ушел с поста секретаря Совета безопасности РА после известных событий, к руководству страны претензий не имею. Чиновник должен понимать – государство его нанимает и оно вправе его освободить.

Но когда с вопросом о выделении жилья начинают смешивать политику – это неправильно и неумно, хотя понимаю, как наше общество политизировано. Но оправдываться не собираюсь, чтобы анонимщики потом «написали правильную информацию». Прежде чем что-то сочинять, надо было узнать, что обо мне говорили в свое время Владислав Ардзинба, Султан Сосналиев, Сергей Дбар, да и другие боевые командиры, многие из которых, к счастью, живы», – закончил М.Килба.

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Редакция провела мини-опрос по «квартирному вопросу» М.Килба. Можно сказать одно – у нас преобладает здоровое общество, которое в один голос заявило: такому добровольцу с Северного Кавказа мы обязаны были помочь еще в первые годы после Победы, в которую он внес весомый вклад. Жилье ему выдали официально, а не тайно. А кто помог денежными ресурсами – Фонд репатриации или другой Фонд или какая другая организация, это не имеет значения. Главное, помогли открыто.

Сегодня государство хочет навести порядок во всех сферах нашего развития. Это надо только приветствовать, одобрять и жить по закону. Но не стоит для укрепления Закона выхватывать из жизни ситуации, причислять их к серьезным нарушениям, связывать их с именем, должностью, политическими предпочтениями и подкреплять своим мнением.

Почему мы так и не можем решить вопрос с гражданами, которые много лет назад взяли миллионные кредиты и не собираются их возвращать? Они не входят в число нарушителей Закона в своей стране?

Мухамед Килба для нашей республики – не чужой человек. Он необходим и нужен нам.

Биография

Родился 27 августа 1958 года в ауле Старо-Кувинск, Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской автономной области Ставропольского края.

В 1975 году окончил Старо-Кувинскую среднюю школу, а в 1979 году – Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище.

Проходил службу на должностях командира взвода разведывательной роты, начальника разведки полка в воинских частях Дальневосточного, Туркестанского и Северо-Кавказского военных округов.

С 1985 по 1988 год участвовал в военном конфликте на территории Республики Афганистан. Награждён двумя орденами Красной Звезды и пятью медалями СССР и Афганистана.

В 1992-1993 годах участвовал в грузино-абхазской войне, где был командиром Гагрского оборонительного рубежа, заместителем командующего Гумистинским фронтом, командиром 1-й бригады Вооруженных сил Абхазии, командующим Гумистинским фронтом, заместителем министра обороны Республики Абхазия. М.Килба – Герой Абхазии.

После окончания войны в Абхазии, в 1995 году, был избран депутатом Народного Собрания – Парламента Карачаево-Черкесской республики первого созыва, в 1999 году – второго созыва.

С 2003 по 2004 год был Советником Президента Карачаево-Черкесской республики Мустафы Азрет-Алиевича Батдыева.

С 8 ноября 2004 по 2005 год был в должности министра обороны Абхазии.

Являлся секретарём Совета безопасности Республики Абхазия.

Мухамед Сетбиевич Килба – полковник Вооруженных сил Республики Абхазия.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 64Выпуск: 3942Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА