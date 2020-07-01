Юбилей

ОН ПОЛЮБИЛ АБХАЗИЮ И ЕЁ НАРОД

Экс-премьер и экс-министр Республики Абхазия Сергей ШАМБА делится воспоминаниями о первом После России в Абхазии Семене Григорьеве накануне его 60-летия

Семена Вячеславовича Григорьева, первого Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия, я знал и раньше, до его приезда на работу в нашу страну. Он работал в МИД России, и мне приходилось с ним встречаться по дипломатической линии. Я продолжаю поддерживать с ним отношения. В историю нашей страны Григорьев войдет как первый Посол в независимой Абхазии, представляющий великое государство – Российскую Федерацию, члена Совета безопасности ООН.

За время своего пребывания в нашей стране Посол приобрел много личных друзей, пользовался большим уважением в обществе. Он и его супруга Алла очень открытые и дружелюбные люди, поэтому у них складывались теплые отношения со многими. Из круга обретенных ими здесь друзей даже сложился своеобразный клуб, и душой компании в нем был Семен Григорьев. Он хорошо играл на гитаре и пел, и делал это с удовольствием. Он полюбил нашу страну и народ и, желая породниться с Абхазией, попросил меня стать крестным отцом его сына Геннадия. И в святом месте, в Камане, отец Виссарион провел обряд крещения. С того времени Семен Вячеславович постоянно участвовал в наших традиционных встречах в Абгархуке, особенно фамильных и праздничных – Ажьырныхуа (Старый Новый год) и Пасха. Даже был случай, когда он во время отпуска находился в Австрии, на горнолыжном курорте, но уехал оттуда раньше времени, чтобы успеть в Абгархук на очередное наше мероприятие.

Бывали в нашей стране и случаи смешные, курьезные.

Отмечали в Абгархуке очередной праздник, и когда все разъезжались, отец Виссарион, который также был участником праздника, предложил поехать в Лыхны к его родственнику. Настроение было, естественно, приподнятое, и мы туда отправились без сопротивления. Но когда после двух часов ночи решили уехать из Лыхны, отец Виссарион вдруг говорит, что ему надо попрощаться с покойным родственником из этого же села, так как рано утром ему надо куда-то срочно уезжать. И мы в третьем часу ночи зашли в дом покойника, всполошили женщину, которая сидела около усопшего. А отец Виссарион ей говорит:

– Вот Посол Российской Федерации специально приехал посочувствовать вашей семье…

Семен Вячеславович спрашивает нас потом:

– А что если она завтра всем станет рассказывать, что мы явились в три часа ночи?

– А кто поверит?! И мы всем скажем, в случае чего, что ей это, видимо, приснилось, – отшутились мы.

А в селе Пакуаще один старец произнес запоминающийся тост в честь Григорьева:

– Вы один из лучших послов в Абхазии!

Будто были до него другие послы, и старец знал их всех…

Я с Григорьевым здесь общался, работая министром иностранных дел и Премьер-министром, знаю о его успехах как дипломата и в других странах. У нас он находился лет десять, дольше, чем обычно послы в зарубежных государствах. МИД России высоко оценивал его труд и опыт работы в Абхазии.

Естественно, что и новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Алексей Аркадьевич Двинянин, с которым я также был знаком по дипломатической работе до направления его в Абхазию, достойно продолжает работу, уже сложившиеся традиции, встречается с местными людьми, обретает друзей.

Правда, с отъездом Семена Владиславовича распался и наш клуб, потому что именно он являлся душой компании, и многие до сих пор вспоминают его с благодарностью. Дни своего рождения часто отмечал он здесь, в Абхазии. И тогда к семейной паре приезжали из других городов родственники и близкие друзья, с которыми нас знакомили, и те, в свою очередь, становились нашими друзьями.

Я уверен, что первого Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации, ныне директора Департамента МИД РФ по связям с субъектами, парламентариями и общественными организациями, 1 июля, в день его 60-летия, будут поздравлять многие его друзья из Абхазии.

Фото Заиры ЦВИЖБА

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Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет Семена Вячеславовича Григорьева с юбилеем!

Желаем успехов в профессиональной работе и крепкого здоровья. С благодарностью вспоминаем ваше теплое отношение к нашей газете. Мы всегда рады видеть Вас в Абхазии, в стране, которую Вы уважаете и любите!

Номер: 64Выпуск: 3942Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА