НЕ НАНЕСТИ ВРЕД СТРАНЕ

Заседание Координационного штаба

В Кабинете Министров РА состоялось очередное заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Члены штаба обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране и эффективность ограничительных мер.

Министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия сообщил о том, что в стране складывается благополучная ситуация. Новые случаи инфицирования не выявлены. Пациенты, которые находились на стационарном лечении, находятся в удовлетворительном состоянии.

– За весь период в республике зарегистрировано 38 случаев коронавирусной инфекции у наших граждан, из них 33 пациента выздоровели, 4 – находятся на стационарном лечении, – сказал министр. – При наличии отрицательных результатов тестов они будут выписаны домой. За последний период с момента нашего последнего заседания в медучреждения пациенты с симптомами, схожими с COVID-19, не обращались.

Заместитель руководителя Администрации Президента Джансух Нанба представил позицию Президента страны: «Первостепенной задачей, как и ранее, остаётся сохранение здоровья и жизни народа Абхазии».

– Не вызывает сомнений тот факт, что ограничительные меры, особенно связанные с переходом абхазо-российской границы, очень негативно сказываются на доходах граждан, – подчеркнул Д.Нанба. – Мы прекрасно понимаем, как это связано с курортным сезоном, которого наши граждане и предприниматели ждут целый год. Но здоровье населения и нации является высочайшим приоритетом. Хотелось бы отметить, что процесс пересечения государственной границы не регулируется в одностороннем порядке. На сегодняшний день сохраняются ограничения по выезду граждан Российской Федерации за пределы России. Идет постоянный мониторинг ситуации. Срок, в течение которого проявляются симптомы коронавирусной инфекции, пройдет уже к 10 июля. И уже тогда можно будет делать определенные выводы, будут ясны результаты ослабления ограничительных мер. Если этот период пройдет без вспышек инфекции, то мы уже начнем прорабатывать реализацию мер безопасности и открытия определенных туристических объектов, рассматривать возможность заезда граждан именно в туристических целях.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил по итогам заседания:

– У нас была достаточно активная дискуссия. Мы пришли к единому мнению, которое можно сформулировать следующим образом: штаб поручает соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля. Мы обсудим связанные с этим вопросы с российскими структурами и примем окончательное решение по этому поводу в зависимости от той эпидемиологической обстановки, которая будет в регионах Российской Федерации, потому что туристы к нам едут практически из России. И если мы сможем за эти две недели грамотно выстроить работу, получить объективную информацию и поддержку от российских коллег, тогда будем считать, что сегодняшнее заседание нашего штаба было удачным.

Премьер-министр отметил, что простых решений нет, и необходимо выработать правильную дорожную карту, по которой нужно удачно пройти.

– Гражданам сегодня очень непросто, поскольку прошедшее время нанесло серьезный урон экономике, финансам, денежному обращению, товаропотоку, – отметил А.Анкваб. – Мы готовы и сегодня открыть границу, если всё хорошо, если эти решения не нанесут вред стране, нашим гражданам. Мы из этой ситуации вышли практически с наименьшими потерями на сегодняшний день, но неправильные действия в будущем могут нанести непоправимый ущерб. Легковесности здесь быть не может. Я верю в то, что наши граждане к этому относятся с пониманием, потому что мы думаем только о том, чтобы ситуация не ухудшалась.

Итоги заседания штаба будут доложены Президенту РА Аслану Бжания.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 64Выпуск: 3942Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ