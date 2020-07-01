РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела рабочее совещание с руководителями Управления по строительству и архитектуре, Управления капитального строительства по вопросам обеспечения стандартов при проведении государственной экспертизы объектов капитального строительства, ремонта, реконструкции объектов, финансируемых за счет бюджетных средств.

На встрече обсуждались вопросы обучения абхазских специалистов на базе учебного центра Главгосэкспертизы Российской Федерации, а также вопросы разработки и принятия строительных нормативов при формировании сметной стоимости.

Кристина Озган поручила представить список кандидатов по соответствующим направлениям на прохождение обучения в России.

Возможность оказания абхазской стороне помощи в развитии государственной экспертизы ранее обсуждалась Кристиной Озган на встрече с руководителем Главгосэкпертизы РФ Игорем Маныловым.

Номер: 64Выпуск: 3942Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс