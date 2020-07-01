ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДИАБЕТОМ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, директором РУП «Абхазфармация» Рустамом Адлейба и представителями инициативной группы по созданию общественной организации «Диабетическое общество Абхазии» Алисой Шамба и Асидой Адлейба, посвященную вопросам организации медицинской помощи больным сахарным диабетом.

«Людям с диагнозом «диабет» в рамках различных государственных и гуманитарных программ полагается лекарственное обеспечение льготными препаратами, включая инсулины ультракороткого и пролонгированного действия, средства диагностики (глюкометры и тест-полоски), шприц-ручки, иглы и др. Сбои в обеспечении инсулином и отставание от графика терапии больного сахарным диабетом может привести к серьёзным осложнениям здоровья и сопутствующих заболеваний», – выразили озабоченность представители инициативной группы.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия пояснил, что существует госпрограмма смешанного характера, которая включает в себя реализацию мероприятий по разным заболеваниям. Средства, предусмотренные программой для финансирования закупок препаратов для дальнейшего льготного выделения инсулинозависящим, составляют 1/5 от общего объема финансирования мультипрограммы в размере свыше 10 млн рублей в год.

В 2020 году из предусмотренной суммы по линии больных диабетом было закуплено препаратов на сумму около 2 млн рублей.

Премьер-министр Александр Анкваб сообщил участникам встречи, что им даны поручения по организации срочной закупки необходимых препаратов из реестра квартальной потребности.

В ближайший период закупка инсулина будет реализована на сумму 5 млн рублей.

На встрече речь шла о пересмотре принципов оказания государством помощи больным диабетом, пересмотре списка необходимых предметов и препаратов льготного обеспечения, о вопросах обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в области эндокринологии и детской эндокринологии.

Участники встречи затронули вопрос возможности создания в 2021 году отдельной госпрограммы для поддержания здоровья больных диабетом I типа, а также возможность включения в программу граждан с диагнозом «диабет II типа» для обеспечения их средствами самоконтроля и сахароснижающими препаратами.

Подводя итоги, Премьер-министр Александр Анкваб сказал, что в вопросах правильной организации медицинской помощи гражданам, грамотного распределения имеющихся ресурсов государственным структурам важно взаимодействовать с общественностью, с потребителями льготных медицинских услуг.

Цель создания и осуществления деятельности ОО «Диабетическое общество Абхазии» своевременна и оправданна.

Александр Анкваб пожелал представителям организации удачи в работе и здоровья, заверил в регулярном контакте с Правительством.

Номер: 64Выпуск: 3842Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс