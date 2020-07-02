Призывник-2020

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ В СЕМЬЕ – уверен военком Абхазии Беслан Тарба

В военкоматах Абхазии горячая пора: полным ходом идет призыв новобранцев в Вооруженные силы республики. Вчерашние учащиеся общеобразовательных школ и студенты высших учебных заведений меняют ручки на оружие, учебники – на Устав ВС, усиленно штудируя его положения, маршируют, изучают главную клятву защитника Родины: Военную присягу.

Во исполнение пункта №6 Распоряжения Кабинета Министров РА «О весеннем призыве 2020 года на военную службу граждан Республики Абхазия», наш корреспондент встретился с военным комиссаром Республики Абхазия полковником Бесланом Тарба. В беседе с нами он рассказал о ходе весенней призывной кампании.

На наш вопрос: «Чем отличается этот призыв от предыдущих, внес ли в призывную кампанию свои «коррективы» коронавирус?», он сообщил, что нынешний призыв, действительно, отличается от предыдущих уже тем, что из-за коронавируса его начало было перенесено на более поздние сроки. Он начался только 26 мая на основании Указа Президента РА (о переносе сроков призыва и об увольнении с военной службы граждан). «Естественно, мы перешли на более напряженный график работы,– сказал Б.Тарба.– До начала призыва были проведены подготовительные мероприятия: с помощью наших российских коллег в строгом соответствии с требованиями медицинской безопасности обработали сборные пункты, их помещения, а наш Минздрав обеспечил нас всеми необходимыми средствами для самозащиты от коронавируса: перчатками, масками, антисептиками и т.д. Хочу выразить им свою благодарность. Сейчас идет очередной набор молодого пополнения, уже призванные проходят строевую, физическую и тактическую подготовку в учебном центре Минобороны Абхазии, начальником которого является Анри Барциц».

–Когда заканчивается нынешний призыв? Какие есть трудности в выполнении плана призыва?

–Призывная кампания продлится до 31 июля. На сегодняшний день (26 июня. – Ред.) план выполнен всего на 30 процентов. И это, естественно, не может радовать нас.

–Низкий процент «успеваемости» связан с коронавирусом?

–Не только, хотя с ним тоже связан. Очень многие молодые люди призывного возраста уклоняются от службы в армии. В этом им потакают, к сожалению, родители. Они всякими правдами и неправдами стараются освободить своих чад от возможно самой главной, самой важной обязанности мужчины – защиты Родины. Но ведь должно быть все с точностью до наоборот: патриотическое воспитание должно начинаться в семье.

Военком говорил о работе военкоматов, призывных комиссий и своих коллег, иногда – с горечью и переживанием. Часто звонил телефон, и он по ходу нашего разговора успевал давать распоряжения, решать какие-то срочные вопросы. А я слушал его и думал о том, что армейская служба всегда считалась почетной обязанностью. Я хорошо помню себя – призывника, помню своих друзей и родителей. Об освобождении от службы тогда не могло быть и речи, нас никогда не посещали такие мысли. Это считалось, мягко выражаясь, большим минусом. Нас со школьной скамьи воспитывали на примерах воинов Советской армии, на полях сражений защитивших свою страну в годы Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой исполнилось совсем недавно. Хорошо помню, что многие из нас мечтали стать кадровыми офицерами. А ставшими лозунгом слова основателя советского государства Владимира Ильича Ленина «Учиться военному делу настоящим образом» мы знали наизусть. И на службу призывались мы в самые отдаленные регионы нашей необъятной Родины – СССР. Я, например, служил в далеком Заполярье, в непосредственной близости от финской границы. И ничего, с достоинством выдержал все испытания, в том числе и суровые природные, когда градусник показывал минус 50-55 градусов мороза и казалось, что вот-вот, буквально сейчас начнет лопаться «трещащая по швам» тишина, и ее острые осколки со звоном посыпятся на покрытую толстим слоем льда землю.

По роду своей работы я часто встречаюсь с молодыми гражданами нашей страны, в том числе и с теми, кто не служил в армии. Я бы не упрекнул их в отсутствии патриотизма. Боже упаси. Почти все из моих собеседников говорили, что если, конечно, не дай Бог, над Родиной нависнет угроза, они по зову и долгу сердца и души встанут на ее защиту: добровольцами, без каких-либо призывных листов и извещений; точно так, как поступили их родители, родственники и соседи в Отечественной войне 1992-1993 гг. – это они хорошо помнят и никогда не забудут. А вот в мирное время они не хотят служить в армии. И у каждого из них «своя твердая правда»: кто-то считает, что в армии много несправедливостей, кто-то считает, что такая служба, как сейчас, бессмысленна. Были и другие, приблизительно такие же ответы. Некоторые считают, что в Абхазии армия вообще не нужна, ее содержание – лишняя трата огромных денег. Был и такое мнение, которое буквально поразило меня: сегодня престижно освобождаться от армейской службы, и это считается проявлением «крутости». Так и хочется вслед за Цицероном воскликнуть: «О времена! О нравы!»

Что на это можно сказать? Конечно, Абхазия обязана иметь свои собственные Вооруженные силы. Это бесспорно, это однозначно. И это должно укрепиться в сознании каждого нашего гражданина. Ведь Вооруженные силы – это показатель жизнестойкости государства. Народ Абхазии ценой больших потерь стал хозяином своей Родины и должен учиться своими же руками защищать ее независимость от любых посягательств.

Я поблагодарил Беслана Тарба за интересный разговор с уверенностью, что командиры не будут людьми, отдающими только команды: они будут добрыми наставниками и воспитателями, учитывающими индивидуальные качества солдата, ведь каждый из них в первую очередь – личность.

…Мой младший сын сейчас проходит курс молодого бойца.

Я ему и его сослуживцам желаю доброй и мирной службы. Они должны помнить, что мы, родители, очень любим их и очень-очень гордимся ими.

Потому что они призваны защищать Родину.

АРТАВАЗД САРЕЦЯН

Номер: 65Выпуск: 3943Рубрика: обществоАвтор: АРТАВАЗД САРЕЦЯН