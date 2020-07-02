ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг.

День рождения. Что это за день? Каждый по-разному воспринимает эту дату. И, конечно же, это напрямую зависит от возраста. Если в детстве, молодости чаще всего его ждешь с нетерпением, то в более зрелом возрасте, осознавая, что ничто не вечно под луной, призадумываешься. И чем более зрелым становишься, тем менее желанной становится эта отметка в календаре. Прямо пропорционально и отмечаешь! Но сейчас хочу поведать не о том. Хочется рассказать о самом запомнившемся дне рождения.

К моменту окончания девятого класса я затаился в укромном уголке и попытался расписать свою будущую жизнь надолго вперед, чтобы все распланировать и последовательно идти по графику. И все вроде получалось: когда школу закончу, когда поступлю, когда стану работать, когда заработаю первые деньги, даже когда женюсь! Все шло хорошо, но… В мою биографию ворвалась война! И она спутала все! И тут уже все подвластно Его Величеству Случаю! Лотерея! Какие уж тут планы и графики…

Мой 27-й день рождения выпал на июнь 1993 года. Самый разгар войны. Хоть и временное, но перемирие. Но все осознавали, что совсем скоро придется (иначе нельзя!) выйти из окопов и – в наступление. А там… Как карта ляжет…

Но это в июле. А пока мы познавали все прелести окопной войны. Кутышьха. У нас был укрепрайон. С огневыми точками. С дзотом. С блиндажом. И если вдруг враги наши решились бы пойти в атаку, их ждал ад! И это не бравада. Это удачный, в нашу пользу, ландшафт, правильно подобранное место. Лишь бы боеприпасов хватило, два батальона уложили бы точно!

Но это все о войне, а хочется рассказать о быте. На смену в блиндаж приходили по десять человек через пять суток. Притащили туда практически все, чтобы относительно комфортно проводить эти пять дней. Даже газовый баллон! Тарелки, вилки, ножи. Матрасы, подушки и даже гамак! Нарды, карты, журналы и книги!

Дата 20 июня пришлась на день пересменки, когда мне надо было идти на вахту. Были разные идеи. Кто-то предлагал перенести, кто-то тактично отмалчивался, я категорически был против. Но решение приняла мама! И заявила она это бескомпромиссно, в свойственной ей манере. Война войной, а ребятам надо жить, веселиться! И все засуетились. Было принято решение подготовить разные угощения, уложить в коробку и организовать маленький праздник прямо на позициях! Абсурдно звучит, но идея была хороша!

Подобрали картонную коробку и уже по ее габаритам стали прикидывать, что можно в нее уместить и какие будут яства. Сошлись на том, что это будут хачапуры и пирог. А пятилитровую банку с вином понесу в рюкзаке. Вот не вспомню, кто именно решил, но когда поняли, что много хачапуров не получится, ввиду отсутствия возможности их сделать (где взять муку и самое главное – сыр!), пирог точно один, и поверх этого в коробке оставалось место как раз для… торта! Да, да! Торт! Вот что точно могло всех удивить! Вот тут я взбунтовался! Ну как я должен на попутках это довезти?! Торт же превратится в месиво! Но решение было принято.

Тут надо пояснить. Слава о кулинарных способностях моей жены шла далеко впереди нее. Ну а именно о кондитерских – в авангарде! Ни для кого не секрет, что один из ключиков к сердцу мужчины лежит через желудок, а учитывая, что я был ( и есть!) сладкоежкой, торты моей избранницы сразили меня наповал! И когда она попала в мою семью, в круг моих близких и друзей, хитом всех застолий были именно торты в ее исполнении. Ну как не порадовать друзей, которые соскучились по изыскам и яствам в этой суровой войне?! Начались поиски соответствующих ингредиентов. Откуда взялись тогда мука, яйца, ваниль и так далее, точно никто не вспомнит, из-под земли, но нашли! Мой племянник Масюта (ему было лет 12 тогда) провел полувойсковую операцию и добыл пригоршню ягод малины! Все как в лучшие мирные времена – торт получился на славу! На дно коробки уложили хачапуры, потом пирог и поверх всего торт! Коробка получилась не очень тяжелая, но какая ответственность! Донести, довезти на перекладных и не превратить в сладкую кашу! Во время войны, цепляясь за любые мелочи, как за соломинку, начинаешь верить даже в приметы. Каждый мой выход из дома на линию фронта был расписан по нотам: ни с кем не прощаться, снять и оставить супруге золотую цепочку с кулоном, и всегда (!!!) провожала на шоссе именно мама! Никто об этом заранее не говорил, предварительно не обсуждал, но раз так сложилось , то сценарий никто не нарушал. Так и в этот раз. Одел экипировку, банку в рюкзак, коробку в руку и вперед. Добраться сразу на одном виде транспорта именно на Кутышьху, естественно, удавалось изредка. И в этот день пришлось поменять машины три-четыре раза. Это были и грузовики, и просто легковушки. Часто подвозили знакомые, встречались попутчики. Всех очень интересовало, что же там, в коробке? Стандартно всем отвечал: «Торт!» Конечно же, всем по душе приходилась эта якобы шутка. Никому и в голову не могло прийти, что я на самом деле везу шедевр кондитерского искусства! Так на перекладных и добрался до самого блиндажа. Воспользовавшись тем, что ребята здоровались друг с другом, делились новостями, припрятал в укромном месте на крыше блиндажа. Осмотрелись на позиции, выставили дозорных и решили пообедать. Традиционно это была жаренная картошка. Уже после трапезы я всем объявил, что у меня сегодня день рождения и что у меня даже есть вино, чтобы отметить это событие! Все очень обрадовались, расцеловали, произнесли красивые тосты, выпили. И тут кто-то вдруг вспомнил. Эх, было бы сейчас мирное время, Яна бы накрыла нам стол, разные вкусности приготовила и, самое главное, – наверняка испекла бы великолепный торт! Увы! Вот тут я понял, что настал черед моего сюрприза! Встаю, направляюсь к своему тайнику и громко говорю.

– А в чем проблема? Кто сказал, что война помеха?! Торт так торт!

И достаю свою коробку. Поставил на стол и начал разматывать веревки. Все столпились вокруг и ждут. Это надо было видеть лица ребят, когда наконец я открыл коробку! Сколько восторженных криков, сколько лестных слов, сколько благодарности! Вот такого точно никто не ожидал! Следующим тостом уже пили за здоровье всех, кто готовил и организовал эту сладкую коробочку! Весть о моем дне рождения и, самое главное, – о торте – разнеслась по всему укрепрайону. Дело в том, что Сухумский батальон удерживал позиции в трех точках. Первый блиндаж – так называемые «взросляки» (самые старшие по возрасту), «пацанский» взвод, состоявший практически из одноклассников, которым к началу войны только исполнилось по 18 (а были и младше!) и мы – «лавочники» (прозванные так из-за того, что собирались на лавочках напротив драмтеатра) вперемешку с «абхазским двором» (ребята с моего двора, иначе именуемые тогда «угловыми»). И каким бы ни был соблазн съесть сразу весь торт, было принято однозначное решение поделиться хоть по чуть-чуть, но со всеми. Как это выглядело? По полевке сообщили, тут же прислали гонцов. Картина следующая: идет посыльный и метров за сто по тропинке кричит:

– Леха! С днем рождения! Ураааа!

Правда, остальное – пирог и хачапуры – припрятали к вечернему чаю. Весь вечер и ночь в блиндаже была несвойственная месту и времени суета! Под разными предлогами периодически все оказывались на кухне и лакомились. Это было незабываемо! Больше чем уверен, что даже если сейчас кто-то из тех ребят и попробовал торт вкуснее, но с таким азартом и наслаждением уж точно не ел никогда!

И что хочется сказать напоследок. Дальше был кровопролитный июль, победный сентябрь. Кто-то потеряет ногу, кто-то глаз, кто-то погибнет, увы, не все смогут осознать и увидеть 30 сентября.

Потом будет послевоенная пора. И простым воякам придется выживать! Вот именно нам, понятия не имевшим, что такое война, может быть, впервые ощутившим тяжесть автомата, не нюхавшим никогда пороху, довелось встать и защитить Родину! У каждого была своя судьба, свои слабости, свои увлечения. Мы прошли испытание войной! Но, увы, не все прошли испытание миром! Безоблачного неба всем вам, здоровья и удачи! И земля пухом тем, кто не выжил!

Алексей ЛОМИЯ

Номер: 65Выпуск: 3943Рубрика: обществоАвтор: Алексей ЛОМИЯ