ЧЕЛОВЕК, УЧИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ

Зурабу Анчабадзе – 100 лет

До сих пор сохранила особый пиетет по отношению к своим университетским преподавателям, многие из которых были и остаются большими учеными, лекции которых мне выпало счастье слушать, а с некоторыми – общаться. Особенно тепло и светло вспоминаются лекции незаурядных, выдающихся абхазских ученых: З.В. Анчабадзе, Г.А. Дзидзария, Ш.Д. Инал-Ипа.

22 апреля исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося абхазского и советского ученого-историка, талантливого педагога, первого ректора Абхазского государственного университета Зураба Вианоровича Ачба-Анчабадзе.

Обаяние и сила таких людей вызывают к ним глубокую симпатию, желание перенять от них все, что созвучно с твоим пониманием возвышенного, они обладают профессиональным полем притяжения. К таким особенным личностям относится и Зураб Вианорович. За время своей преподавательской деятельности он обучил множество студентов. Хочу сразу оговориться, мне трудно вспомнить нечто особенное об этом удивительном человеке, поскольку я не могу похвастать достаточно близким знакомством с ним. Но и того внимания, что он смог уделить моим сокурсникам и мне, вполне достаточно. Читая лекции уже своим студентам, я всегда с гордостью называю Зураба Вианоровича Анчабадзе одним из своих преподавателей, которому многим обязана.

Для нас, первых студентов Абхазского университета (1979), годы учёбы в нём стали яркими, самыми важными в жизни, потому что процесс преобразования Сухумского государственного педагогического института в Абхазский государственный университет и процесс становления наших личностей слились во времени и пространстве, а это дорогого стоит.

И сегодня ко многим из нас приходит на память история становления Абхазского государственного университета. И роль первого ректора в этом становлении трудно переоценить. В эти годы нам, студентам, он виделся огромным и сильным, казалось, что могущество его было абсолютным и неоспоримым, проникающим через все преграды, сквозь время и эпоху. Скупые строки Абхазского биографического словаря повествуют:

«Зураб Вианорович родился 22.IV.1920 г. в Гагре, в семье известного абхазского врача – Вианора Тарасовича Анчабадзе, активного организатора здравоохранения и курортного дела в Советской Абхазии, репрессированного как «враг народа» в 1937 году и реабилитированного посмертно».

Более широкое знакомство с жизнью и деятельностью З.В. Анчабадзе предоставляет сборник АГУ из серии «Деятели науки и культуры» – «Зураб Вианорович Анчабадзе» под редакцией доктора исторических наук, профессора А.Э. Куправа.

Вианор Тарасович Ачба-Анчабадзе родился 30 ноября 1888 года в г. Сухуме. Окончил Императорскую Петербургскую военно-медицинскую академию. Служил полковым врачом в частях на Кавказском направлении, а затем на Западном фронте. Награжден тремя боевыми орденами. В 1918 г., после возвращения в Абхазию, его назначили начальником медико-санитарного отдела Абхазии. После установления Советской власти Народный комиссариат здравоохранения РСФСР определил его своим Главноуполномоченным по курортам республики (1922). А в 1925 году Вианор Тарасович был назначен начальником Главного курортного управления республики. Работал наркомом здравоохранения Абхазии. Под его руководством проводилась целенаправленная плодотворная работа по организации лечебных и профилактических учреждений, улучшению качества лечебной и санитарной работы, преодолению инфекционных заболеваний.

В.Т. Анчабадзе вошел в историю Абхазии как выдающийся организатор курортного дела и народного здравоохранения республики.

Принадлежа абхазскому княжескому роду Зураб Вианорович получил соответствующее его статусу воспитание и образование, что не могло не оказать влияния на его характер, на формирование у него высоких волевых качеств, собранности, целеустремленности. Даже трудности после ареста родителей и нависшем на нем и его сестре Ирине ярлыке дети «врагов народа», не сломили его. В 1938 году Зураб Вианорович окончил сухумскую абхазскую среднюю школу, а в 1941 г. с отличием – Сухумский педагогический институт. Во время учебы в институте на увлеченного исторической наукой юношу обратил внимание академик С.Н. Джанашия. В последующем Зураб Вианорович поступил в аспирантуру Института истории им. И. Джавахишвили АН Грузии, где под руководством Симона Джанашия проходил основательную научную подготовку.

Понятно, что судьбу Зураба Вианоровича, как и многих его ровесников, опалили 1937 год, война 1941–1945 гг. и весьма сложные для Абхазии послевоенные годы.

Увлечение историей привело З.В. Анчабадзе к тому, что в 1948 г. он защитил кандидатскую диссертацию, выбранная им тема была весьма не простой: «Мегрелия и Абхазия в XVII веке». Продолжая исследования по проблеме средневековой Абхазии З.В.Анчабадзе к 1960 г. написал и защитил докторскую диссертацию по теме «Из истории средневековой Абхазии (этническое развитие абхазов и грузино-абхазские отношения)». В 1963 г. ему было присвоено звание профессора. Его докторская диссертация по сей день не потеряла ни своей значимости, ни актуальности, и является огромным вкладом в развитие национальной исторической школы.

Много сил и терпения Зураб Вианорович отдал научно-организаторской работе, являясь руководителем отдела истории, археологии и этнографии Абхазского НИИ им. Д.И. Гулиа.

Он трудился в Институте истории АН Грузии, в котором фактически основал и в течение пятнадцати лет возглавлял научный отдел истории горских народов Кавказа (позже переименован в отдел истории народов Кавказа).

Основные направления исследовательской деятельности З.В. Анчабадзе, определялись проблемами древней и средневековой истории Абхазии. Область его интересов охватывала этногенез абхазских племён, образование абхазской феодальной народности, возникновение и развитие раннесредневекового Абхазского княжества и Абхазского царства. Он глубоко погружался в изучение вопросов этнокультурного развития абхазов в Средние века, в особенности социально-экономического развития общества горцев, природу горского феодализма. Параллельно с этими проблемами он весьма скрупулезно и обстоятельно изучал историю горских народов Кавказа Грузии, отношения северокавказских народов с Россией и другие, вытекающие из этих тем вопросы.

(Продолжение в следующем номере)

Л. ХАРЧЛАА, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России зарубежных стран

Номер: 65Выпуск: 3943Рубрика: обществоАвтор: Л. ХАРЧЛАА, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России зарубежных стран