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ПОДДЕРЖАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ 02.07.2020

ПОДДЕРЖАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ

Граждане России, проживающие в Абхазии или временно находящиеся в республике, проголосовали в Сухуме в Посольстве Российской Федерации за поправки в Конституцию России.

К 14.00 часам 1 июля явка составила более 1300 человек.

Согласно информации от ЦИК России, по результатам обработки 15% протоколов поправки поддержали 71,46% граждан РФ. Против проголосовали 27,55% избирателей. По последним данным, общероссийская явка составила 63,32 процента.


Номер:  65
Выпуск:  3943
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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