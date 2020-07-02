«МИР ДЕТСТВА» НЕСЕТ ДОБРО

В этом году из-за пандемии короновируса проведение массовых мероприятий под запретом. А ранее ни один детский праздник не проходил в городе без непосредственного участия благотворительного фонда «Мир детства». Его президента Людмилу Ашуба-Хагба с благотворительностью связала судьба, вернее, несчастный случай, произошедший в семье. Дочка Эсма получила сильные ожоги во время пожара. Нужна была операция за рубежом. И с помощью Детского фонда Абхазии (директором тогда была Нелли Тарба), появилась возможность связаться с Московским детским фондом, который и оказал помощь в прохождении необходимого лечения в Германии. С 1989 года Людмила Ашуба-Хагба стала попечителем фонда. После развала Советского Союза, грузино-абхазской войны Детский фонд Абхазии продолжил свое существование. Отделения работали в столице и в Гудауте. В Гудауте возглавила фонд Людмила Хагба. В 2016 году, после переезда в Гагру, ею был создан благотворительный фонд «Мир детства» на основе Детского фонда Абхазии. Как отмечает Людмила Ашуба-Хагба, главное его направление – организация досуга для малоимущих многодетных семей и детей-инвалидов, их поддержка. За пятилетний период работы в Гагре было проведено немало праздничных мероприятий, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. Особо запомнилось празднование 1 июня 2019 года в Пицунде, когда кульминацией мероприятия стал огромнейший торт на площади. Такой подарок не оставил детишек равнодушными, а самое главное – лакомство хватило всем! А право разрезать его предоставили ребенку с ограниченными возможностями. Еще одним немаловажным событием для благотворительного фонда стала организация экскурсии в Сочи с посещением цирка и Красной Поляны. Группа состояла из 40 детишек. Их сопровождали медики, психологи. Экскурсия понравилась. Радости детишек не было предела! При содействии фонда «Мир детства» и отделов образования Гагрского и Гудаутского районов была организована и поездка детей из этих районов в город Ткуарчал на День памяти жертв Латской трагедии. Такие мероприятия, безусловно, способствуют патриотическому воспитанию, расширению у школьников знаний об Отечественной войне народа Абхазии.

По словам Людмилы Ашуба- Хагба, на Новый год, 8 Марта и 1 июня подарки от фонда получают младенцы, появившиеся на свет в эти дни, в родильном отделении Гагрской больницы. Традицию продолжили и в этом году.

У благотворительного фонда «Мир детства» много друзей за рубежом. Так, при поддержке российского благотворительного фонда «Хочу верить» Абхазии выделена тонна новой одежды для детей и взрослых, обуви и игрушек. Однако доставить груз к 1 июня не смогли из-за пандемии. Эти подарки многодетные и малоимущие семьи получат чуть позже.

Благотворительному фонду «Мир детства» помогают в первую очередь Администрация района, депутаты Собрания и меценаты республики. Людмила Ашуба-Хагба выражает им благодарность. Кстати, работает она и в фонде социального обеспечения Гагрского района, награждена орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Творить добро – благое и великое дело. И этим на протяжении более 20 лет занимается Людмила Ашуба-Хагба. В награду она получает радость, искренние улыбки, восторг детишек. Что может быть важнее и ценнее этого!

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 65Выпуск: 3943Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району