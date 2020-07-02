Распоряжение Кабинета Министров

О генеральном директоре Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания»

В соответствии с п. 3.4 Устава Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания», утвержденного Распоряжением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 февраля 2014 г. № 5.

1. Освободить Лакрба Отара Ночевича от исполнения обязанностей генерального директора Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания».

2. Назначить Агрба Ирину Шотовну на должность генерального директора Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания».

А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 1 июля 2020 года, № 118

Номер: 65Выпуск: 3943Рубрика: политикаАвтор: А. АНКВАБ, Премьер-министр Республики Абхазия