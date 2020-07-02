ПОЗДРАВЛЕНИЯ

60-летний юбилей отметил Первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семён Вячеславович Григорьев.

Президент Абхазии Аслан Бжания по телефону поздравил дипломата с днем рождения.

Глава государства отметил, что своей безупречной службой, искренним отношением к нашей стране Семён Вячеславович заслужил уважение и любовь народа Абхазии. «Для каждого жителя Абхазии Вы стали родным человеком. С теплотой и благодарностью вспоминаем годы Вашей работы в Абхазии. Неоценим Ваш личный вклад в дело укрепления межгосударственных отношений Абхазии и России. Мы рады Вас видеть всегда на нашей земле», – сказал Аслан Бжания.

Президент пожелал Семёну Григорьеву крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил первого Посла Российской Федерации в Республике Абхазия Семёна Григорьева с юбилеем.

«Дорогой Семён Вячеславович! От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-летием!

Вы пришли к этому юбилею с большими достижениями – личными и профессиональными, многое пришлось повидать, и гораздо большее осуществить на этом пути. Нам очень повезло, что первую официальную дипломатическую миссию в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия много лет возглавляли именно Вы. Этот период российско-абхазских межгосударственных отношений был отмечен необычайной насыщенностью и результативностью – с Вашим непосредственным участием был заложен прочный правовой фундамент стратегического партнёрства наших стран во всех жизненно важных сферах, от оборонной до гуманитарной.

Исключительная доброжелательность, заинтересованность в развитии российско-абхазского союзничества снискали Вам искреннее уважение граждан Абхазии. В нашей стране Вас хорошо знают и с благодарностью вспоминают. Пожалуй, это и есть высшая гражданская оценка деятельности дипломата.

60 лет – тот возраст, когда большинство обязательств, перед государственной службой, семьёй, друзьями, обретают новый смысл и новое содержание. Уверены, что энергия, сила духа, твёрдая нацеленность приносить пользу Отечеству и впредь позволят Вам совершить много важных и добрых миссий.

Уважаемый Семён Вячеславович, я, мои друзья и соратники гордимся дружбой с Вами. Примите искренние пожелания долгих счастливых лет!

Всегда рады видеть Вас и Вашу семью в Абхазии».

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил руководство и коллектив Сухумского физико-технического института с 70-летием со дня основания.

«Дорогие друзья! Поздравляю ветеранов и действующих сотрудников института со знаменательной датой как в истории Абхазии, так и в истории развития науки в целом.

70 лет назад, сразу после окончания Великой Отечественной войны, было образовано научно-исследовательское учреждение – Сухумский физико-технический институт, на который возлагались серьезные надежды.

Усилиями сотен выдающихся учёных СФТИ вырос в мощный многоотраслевой научный центр Советского Союза. В институте получили развитие исследования в области физики плазмы, велись интенсивные научные работы по другим важным направлениям, в частности, коллектив СФТИ участвовал в передовых исследованиях в области ядерных технологий.

В разное время в нём трудились лучшие отечественные и иностранные ученые. По сей день институт хранит историю, а коллектив передает молодому поколению свои знания.

Желаю сотрудникам легендарного СФТИ приумножения традиций и возрождения былой славы.

Здоровья и успехов вам!»

Номер: 65Выпуск: 3943Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс