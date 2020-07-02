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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19
На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 29 июня 2020 года:
1. Поручить Министерству иностранных дел Республики Абхазия, Министерству туризма Республики Абхазия, Министерству здравоохранения Республики Абхазия и Службе государственной безопасности Республики Абхазия в порядке межведомственного взаимодействия проработать вопрос с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральным агентством по туризму вопрос о возможности открытия пунктов пропуска через абхазо-российскую государственную границу в целях организации туристического сезона в 2020 году с 15 июля 2020 года при благоприятной эпидемиологической обстановке в Республике Абхазия и в Российской Федерации.
2. Ограничить до 15 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:
1) работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
2) водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
3) машинистов грузовых поездов;
4) однократно въезжающих в Республику Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства к проживающим в Республике Абхазия близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам), опекунам и попечителям, являющимся гражданами Республики Абхазия либо являющимся иностранными гражданами, постоянно либо временно проживающими на законных основаниях в Республике Абхазия, при условии предъявления:
– действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Республикой Абхазия в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Абхазия и Указами Президента Республики Абхазия;
– документов (копий документов), подтверждающих степень родства, (установления опекунства или попечительства);
– копий документов, подтверждающих временное либо постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия;
– документа, выданного медицинским учреждением Российской Федерации не позднее 3-х календарных дней до въезда данного лица, подтверждающего проведение теста – исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом.
3. Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Республики Абхазия организовать до 15 июля 2020 года круглосуточное дежурство медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу.
4. Запретить до 15 июля 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.
5. Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию территорий данных объектов.
6. Главам администраций г.Сухум и районов Республики Абхазия обеспечить работу общественного транспорта с обязательной ежедневной дезинфекцией эксплуатируемых транспортных средств.
7. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:
– Министерство иностранных дел Республики Абхазия – за реализацию пункта 1 настоящего Распоряжения;
– Министерство туризма Республики Абхазия – за реализацию пункта 1 настоящего Распоряжения;
– Министерство здравоохранения Республики Абхазия – за реализацию пунктов 1 и 3 настоящего Распоряжения;
– Службу государственной безопасности Республики Абхазия - за реализацию пунктов 1 и 2 настоящего Распоряжения;
– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия – за реализацию пункта 3 настоящего Распоряжения;
– Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – за реализацию пункта 4 настоящего Распоряжения;
– Администрации г. Сухум и районов Республики Абхазия – за реализацию пунктов 5 и 6 настоящего Распоряжения.
7. Признать утратившим силу Распоряжение Президента Республики Абхазия «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 12 июня 2020 года, № 227-рп.
8. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2020 года.
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 30 июня 2020 года. № 250-рп
Номер: 65
Выпуск: 3943
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия