РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 29 июня 2020 года:

1. Поручить Министерству иностранных дел Республики Абхазия, Министерству туризма Республики Абхазия, Министерству здравоохранения Республики Абхазия и Службе государственной безопасности Республики Абхазия в порядке межведомственного взаимодействия проработать вопрос с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральным агентством по туризму вопрос о возможности открытия пунктов пропуска через абхазо-российскую государственную границу в целях организации туристического сезона в 2020 году с 15 июля 2020 года при благоприятной эпидемиологической обстановке в Республике Абхазия и в Российской Федерации.

2. Ограничить до 15 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:

1) работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;

2) водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;

3) машинистов грузовых поездов;

4) однократно въезжающих в Республику Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства к проживающим в Республике Абхазия близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам), опекунам и попечителям, являющимся гражданами Республики Абхазия либо являющимся иностранными гражданами, постоянно либо временно проживающими на законных основаниях в Республике Абхазия, при условии предъявления:

– действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Республикой Абхазия в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Абхазия и Указами Президента Республики Абхазия;

– документов (копий документов), подтверждающих степень родства, (установления опекунства или попечительства);

– копий документов, подтверждающих временное либо постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия;

– документа, выданного медицинским учреждением Российской Федерации не позднее 3-х календарных дней до въезда данного лица, подтверждающего проведение теста – исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом.

3. Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Республики Абхазия организовать до 15 июля 2020 года круглосуточное дежурство медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу.

4. Запретить до 15 июля 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.

5. Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию территорий данных объектов.

6. Главам администраций г.Сухум и районов Республики Абхазия обеспечить работу общественного транспорта с обязательной ежедневной дезинфекцией эксплуатируемых транспортных средств.

7. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:

– Министерство иностранных дел Республики Абхазия – за реализацию пункта 1 настоящего Распоряжения;

– Министерство туризма Республики Абхазия – за реализацию пункта 1 настоящего Распоряжения;

– Министерство здравоохранения Республики Абхазия – за реализацию пунктов 1 и 3 настоящего Распоряжения;

– Службу государственной безопасности Республики Абхазия - за реализацию пунктов 1 и 2 настоящего Распоряжения;

– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия – за реализацию пункта 3 настоящего Распоряжения;

– Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – за реализацию пункта 4 настоящего Распоряжения;

– Администрации г. Сухум и районов Республики Абхазия – за реализацию пунктов 5 и 6 настоящего Распоряжения.

7. Признать утратившим силу Распоряжение Президента Республики Абхазия «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 12 июня 2020 года, № 227-рп.

8. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2020 года.

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 30 июня 2020 года. № 250-рп

Номер: 65Выпуск: 3943Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия