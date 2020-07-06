О ПОПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

Премьер-министр Республики Абхазия А.Анкваб провёл совещание с представителями финансово-экономического блока Правительства.

В рабочей встрече приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, и.о. председателя Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба.

Д.Курмазия доложил о полугодовых показателях налоговых поступлений в бюджет страны: «За июнь при плане 189 млн поступило, по уточненным данным управления казначейства, 138 млн. Таким образом, за 6 месяцев поступило 988 млн. Выполнение – 93,2%, отставание – 72,6 млн рублей».

Министр констатировал, что в июне отставание от плана составило 50,8 млн рублей, а с учётом того, что плановые показатели за июль выше июньских и равны 300 млн рублей, в ведомстве прогнозируют более значительный разрыв в июле.

Д.Курмазия также привёл данные в разрезе районов республики, отметив, что в Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском районах показатели немного превышают планы. Отставание наблюдается по Сухуму, Ткуарчалскому, Гудаутскому и Гагрскому районам.

Г. Инапшба привёл данные товарооборота: «В первом полугодии 2020 года товарооборот зарегистрирован на сумму 11 млрд 697 млн рублей при плане 13 млрд 320 млн рублей».

Он подчеркнул, что показатели этого года на уровне 2019 года.

Что касается сведений по начислению таможенных платежей: в бюджет республики за 6 месяцев 2020 года поступило 815 млн рублей при плане 916 млн. Фактические поступления по таможенным платежам в первом полугодии 2020 года превышают показатели 2019 года на 36 млн рублей.

Вице-премьер, министр финансов В.Делба резюмировал, что ситуация с финансированием расходов государства непростая, но на текущий момент регулируемая. Минфин с незначительным отставанием от графика покрывает потребность расходов в социальной и прочих сферах.

По его сообщению, в ведомстве работают над перераспределением расходов в пользу обеспечения финансированием приоритетных на данный период направлений.

Он добавил, что бюджет республики в значительной части зависит от работы фискальных органов. Это в свою очередь требует усиления работы профильных ведомств и эффективного межведомственного взаимодействия.

Премьер-министр А.Анкваб поручил руководителям ведомств с учётом сложной ситуации лучше использовать фактор администрирования.

Номер: 66Выпуск: 3944Рубрика: экономикаАвтор: Управление пресс-службы и информации