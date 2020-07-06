Состоялась рабочая поездка в Орловскую область

В ходе поездки торгпред РА в РФ Олег Барциц, председатель НЭК Тимур Усманов и член совета НЭК Юрий Полетаев осмотрели крупнейший в Орловской области мусороперерабатывающий завод, созданный совместно АО «Эко Сити» и Правительством Орловской области.

Генеральный директор АО «Эко Сити», член-корреспондент МАНЭБ Юрий Парахин ознакомил Олега Барциц, Тимура Усманова и Юрия Полетаева с основными принципами функционирования мусороперерабатывающего завода, от деятельности которого зависит экологическое благополучие всего региона, а также с особенностями созданной на предприятии управленческой и бизнес- модели, позволяющей работать наиболее эффективно.

В ходе обсуждения Олег Барциц остановился на весьма сложной обстановке в экологической сфере, сложившейся в Республике Абхазия в связи с отсутствием в стране мусороперерабатывающего предприятия и системы управления отраслью ТБО в целом, а также на решимости Правительства начать работу в этом направлении.

В заключение глава Союза «Национальный экологический корпус» (НЭК) Тимур Усманов и генеральный директор АО «Эко Сити» Юрий Парахин выразили готовность оказывать абхазской стороне широкую поддержку в технологической, консультационной и иных сферах.

Номер: 66Выпуск: 3944Рубрика: политикаАвтор: Торгпредство