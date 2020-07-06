КОЛЛЕКТИВУ АГТРК ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба и заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Кристиан Бжания представили назначенного Распоряжением Кабинета Министров генерального директора Абхазской государственной телерадиокомпании Ирину Агрба коллективу учреждения.

Бадра Гунба зачитал текст документа о назначении Агрба на пост гендиректора. Вице-президент отметил, что новый руководитель телерадиокомпании – не новый человек для коллектива. Ирина Агрба – автор нескольких популярных телепроектов.

Бывший и.о. гендиректора АГТРК Отар Лакрба поблагодарил коллектив за совместную работу в течение последних месяцев, подчеркнув мобильность и сплоченность всей команды телекомпании.

Бадра Гунба выразил надежду, что учёный-историк, политик Ирина Агрба выведет национальное телевидение на новый качественный уровень.

Он также поздравил ее со вступлением в должность, пожелал ей успехов и воплощения идей.

И. Агрба приветствовала сотрудников телевидения и рассказала о первых планах работы:

«Наша общая задача – совершенствовать выпускаемый медиапродукт и механизм его создания. Сегодня один вызов сменяется новым, важно идти в ногу со временем, поднимать планку уже существующих проектов и развивать направления творческого контента, создаваемого телеканалом».

К.Бжания обратил внимание на необходимость аудита финансово-хозяйственной деятельности АГТРК, в том числе в контексте заключения Контрольной палаты РА.

По его словам, следует пересмотреть структуру и штатное расписание компании в рамках утвержденного на текущий год бюджетного финансирования. Задача усложняется тем, что уже близятся сроки подготовки проекта финансирования АГТРК в предстоящем году.

«Финансово-хозяйственное положение компании плохое. И это – результат руководства ею. Долги, слабая техническая база, неинтересный контент – все это вместе является большой проблемой. И новому руководству предстоит тяжелая работа», – сказал К.Бжания.

По его словам, Правительство будет оказывать АГТРК посильную помощь с учётом экономической ситуации в стране.

Номер: 66Выпуск: 3944Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации