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КОЛЛЕКТИВУ АГТРК ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба и заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Кристиан Бжания представили назначенного Распоряжением Кабинета Министров генерального директора Абхазской государственной телерадиокомпании Ирину Агрба коллективу учреждения.
Бадра Гунба зачитал текст документа о назначении Агрба на пост гендиректора. Вице-президент отметил, что новый руководитель телерадиокомпании – не новый человек для коллектива. Ирина Агрба – автор нескольких популярных телепроектов.
Бывший и.о. гендиректора АГТРК Отар Лакрба поблагодарил коллектив за совместную работу в течение последних месяцев, подчеркнув мобильность и сплоченность всей команды телекомпании.
Бадра Гунба выразил надежду, что учёный-историк, политик Ирина Агрба выведет национальное телевидение на новый качественный уровень.
Он также поздравил ее со вступлением в должность, пожелал ей успехов и воплощения идей.
И. Агрба приветствовала сотрудников телевидения и рассказала о первых планах работы:
«Наша общая задача – совершенствовать выпускаемый медиапродукт и механизм его создания. Сегодня один вызов сменяется новым, важно идти в ногу со временем, поднимать планку уже существующих проектов и развивать направления творческого контента, создаваемого телеканалом».
К.Бжания обратил внимание на необходимость аудита финансово-хозяйственной деятельности АГТРК, в том числе в контексте заключения Контрольной палаты РА.
По его словам, следует пересмотреть структуру и штатное расписание компании в рамках утвержденного на текущий год бюджетного финансирования. Задача усложняется тем, что уже близятся сроки подготовки проекта финансирования АГТРК в предстоящем году.
«Финансово-хозяйственное положение компании плохое. И это – результат руководства ею. Долги, слабая техническая база, неинтересный контент – все это вместе является большой проблемой. И новому руководству предстоит тяжелая работа», – сказал К.Бжания.
По его словам, Правительство будет оказывать АГТРК посильную помощь с учётом экономической ситуации в стране.
Номер: 66
Выпуск: 3944
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации