О ПЛАНАХ МИНКУЛЬТА В 2020 ГОДУ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с министром культуры Гудисой Агрба и заместителем министра Динарой Смыр.

Они рассказали о предварительных результатах ознакомительных встреч с рядом подведомственных Минкульту учреждений.

По словам Г. Агрба, представители министерства посетили 13 учреждений культуры. На следующей неделе планируется поездка в Ткуарчалский район.

Речь также шла о ведомственном плане работы, процессе оптимизации программы мероприятий по причине переориентации расходов бюджетных средств в первую очередь на социальную сферу.

Как сообщила Д.Смыр, некоторые мероприятия утверждённого на 2020 год плана будут перемещены в план будущего года. При этом, к примеру, мероприятия в честь памятных дат будут реализованы в этом году, однако в ином, более узком, формате.

«Есть мероприятия, которые мы смогли бы провести, объединив усилия и ресурсы с местными органами управления», – подытожил Гудиса Агрба. По его мнению, план гастрольных концертов творческих коллективов в районах Абхазии не предусматривает значительных ресурсных затрат. При этом потенциальная аудитория большая, этот план можно и важно реализовать в полном объёме при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

Номер: 66Выпуск: 3944Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации