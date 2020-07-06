В ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и заведующей отделением гемодиализа Республиканской больницы Ириной Андреевой по вопросу организации оказания помощи больным с острой и хронической почечной недостаточностью.

И.Андреева рассказала о ситуации в отделении и процессе лечения пациентов. По её словам, с начала работы специализированного отделения (с 2012 по 2020 год) количество больных, нуждающихся в процедуре диализа, возросло с 15 до 63 человек. Шесть человек в 2020 году находятся в листе наблюдения и, возможно, вскоре приступят к диализу.

«Сегодня в отделении три зала, оборудованные 12 комплектами специализированной дорогостоящей техники. В отделении работают четыре профильных доктора, медицинские сестры, техник и инженер. Среди пациентов есть шесть граждан старше 80 лет. Для такой категории людей неприемлемо изменение графика процедур», – констатировала доктор.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия доложил Премьер-министру, что для оказания помощи таким больным ежегодно утверждается государственная программа, которая финансируется из республиканского бюджета в объёме 60 млн рублей в год.

В эту сумму входят ежегодное обслуживание оборудования, замена запасных частей и производных техники, приобретение препаратов и расходных материалов для проведения процедур пациентам.

Как пояснил Цахнакия, затраты Минздрава для проведения одного сеанса диализа примерно обходятся в 5 000 рублей. В год одному пациенту проводят 156 сеансов поддерживающей терапии.

Завершая совещание, Александр Анкваб сказал, что для беспрепятственного проведения амбулаторного гемодиализа Минздраву необходимо пересмотреть принципы организации терапии.

«Важно, чтобы эта программа вошла в разряд особо важных мероприятий здравоохранения. Необходимо продумать создание резерва препаратов и расходных материалов для своевременного оказания помощи больным», – подчеркнул Премьер-министр.

Номер: 66Выпуск: 3944Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации