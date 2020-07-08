ОТМЕНЯЮТСЯ ЗАХОДЫ ЛАЙНЕРА «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»

Госкомпания «Абхазское морское пароходство» сообщила, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году отменяются заходы круизного лайнера «Князь Владимир» в Сухумский порт.

При этом подчеркивается, что дальнейшая работа по организации захода круизного лайнера «Князь Владимир» в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Республике Абхазия и Российской Федерации.

В соответствии с ранее согласованным планом первый рейс с участием Сухумского морского порта должен был состояться 4 мая 2020 года.

Номер: 67Выпуск: 3945Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс