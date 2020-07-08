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08.07.2020
Номер: 67
Выпуск: 3945
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ОТМЕНЯЮТСЯ ЗАХОДЫ ЛАЙНЕРА «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
Госкомпания «Абхазское морское пароходство» сообщила, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году отменяются заходы круизного лайнера «Князь Владимир» в Сухумский порт.
При этом подчеркивается, что дальнейшая работа по организации захода круизного лайнера «Князь Владимир» в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Республике Абхазия и Российской Федерации.
В соответствии с ранее согласованным планом первый рейс с участием Сухумского морского порта должен был состояться 4 мая 2020 года.
Номер: 67
Выпуск: 3945
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс