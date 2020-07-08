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ПРЕСЕКАТЬ САМОВОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 08.07.2020

ПРЕСЕКАТЬ САМОВОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

<p>Новости столицы<p>
Глава Администрации города Сухума Беслан Эшба подписал Распоряжение «О мерах по пресечению самовольного строительства в городе Сухум». Об этом сообщается на официальном сайте столичной Администрации. <p>
Как отмечается в сообщении, мэр поручил домоуправлениям усилить контроль за самовольным строительством на подведомственных территориях, которым предписано незамедлительно сообщать главе Администрации и главному архитектору Сухума о самовольном строительстве в целях принятия мер реагирования в отношении лиц, осуществляющих самовольное строительство. <p>
Начальнику отдела градостроительного регулирования и архитектуры городской Администрации поручено принять меры по пресечению самовольного строительства и сносу самовольных построек в Сухуме. <p>

Номер:  67
Выпуск:  3945
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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