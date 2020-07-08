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08.07.2020
Глава Администрации города Сухума Беслан Эшба подписал Распоряжение «О мерах по пресечению самовольного строительства в городе Сухум». Об этом сообщается на официальном сайте столичной Администрации. <p>
Как отмечается в сообщении, мэр поручил домоуправлениям усилить контроль за самовольным строительством на подведомственных территориях, которым предписано незамедлительно сообщать главе Администрации и главному архитектору Сухума о самовольном строительстве в целях принятия мер реагирования в отношении лиц, осуществляющих самовольное строительство. <p>
Начальнику отдела градостроительного регулирования и архитектуры городской Администрации поручено принять меры по пресечению самовольного строительства и сносу самовольных построек в Сухуме. <p>
Номер: 67
Выпуск: 3945
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПРЕСЕКАТЬ САМОВОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО<p>Новости столицы<p>
Глава Администрации города Сухума Беслан Эшба подписал Распоряжение «О мерах по пресечению самовольного строительства в городе Сухум». Об этом сообщается на официальном сайте столичной Администрации. <p>
Как отмечается в сообщении, мэр поручил домоуправлениям усилить контроль за самовольным строительством на подведомственных территориях, которым предписано незамедлительно сообщать главе Администрации и главному архитектору Сухума о самовольном строительстве в целях принятия мер реагирования в отношении лиц, осуществляющих самовольное строительство. <p>
Начальнику отдела градостроительного регулирования и архитектуры городской Администрации поручено принять меры по пресечению самовольного строительства и сносу самовольных построек в Сухуме. <p>
Номер: 67
Выпуск: 3945
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс