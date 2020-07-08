Новости столицы

Глава Администрации города Сухума Беслан Эшба подписал Распоряжение «О мерах по пресечению самовольного строительства в городе Сухум». Об этом сообщается на официальном сайте столичной Администрации.

Как отмечается в сообщении, мэр поручил домоуправлениям усилить контроль за самовольным строительством на подведомственных территориях, которым предписано незамедлительно сообщать главе Администрации и главному архитектору Сухума о самовольном строительстве в целях принятия мер реагирования в отношении лиц, осуществляющих самовольное строительство.

Начальнику отдела градостроительного регулирования и архитектуры городской Администрации поручено принять меры по пресечению самовольного строительства и сносу самовольных построек в Сухуме.

Номер: 67Выпуск: 3945Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс