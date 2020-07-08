ЕСЛИ РОДИТЕЛИ ВСТАНУТ РЯДОМ

29 июня на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса было принято решение открыть детские сады республики с 1 июля.

Заведующая сухумским детским садом «Фиалка» Анжела Торчуа рассказала, в каком режиме будут работать дошкольные образовательные учреждения: «Детские сады готовы к приходу детишек. Все сотрудники на месте, приходят каждый день на работу. У нас будут действовать особые меры, мы переходим на более усиленный режим работы. Детей будем принимать на улице и большее время проводить на свежем воздухе. Каждая группа будет принимать детей в определенном месте, чтобы дети между собой никак не контактировали. Помещения будут убираться каждые два часа. В пищеблоке все будут работать в перчатках и в масках, работники будут находиться в спецодежде. Если родители встанут рядом с нами, то невыполнимых задач не будет. Мы должны быть как одно целое».

Спутник-Абхазия

Номер: 67Выпуск: 3945Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия