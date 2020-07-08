СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА

Коллекция Государственного музея Абхазии пополнилась новыми артефактами, обнаруженными в селе Шубаре Сухумского района.

По словам директора музея Аркадия Джопуа, особый интерес представляет Сасанидское серебряное блюдо.

«К нам обратился гражданин Астамур Айба и передал много ценных вещей, в том числе и Сасанидское серебряное блюдо. Наша археологическая группа сразу же направилась в село Шубару для тщательного исследования местности. На экспертизу были приглашены археологи Гарик Сангулия, Олег Бгажба и Игорь Цвинария. После проведенных исследовательских работ были сделаны выводы, что мы имеем дело с ценными приобретениями. Сасанидское серебряное блюдо довольно-таки известная ценность. Его аналогов по всему миру насчитывают не более 15 штук. Найденная вещь отличается качественной чеканкой. Использовали его в качестве сувенира», – рассказал Джопуа и добавил, что, помимо серебряного блюда, были обнаружены другие ценные артефакты: различные женские украшения, наконечники стрел, фибулы и подвески.

По его словам, археологи планируют продолжить раскопки и исследования данной местности.

Сасанидское серебряное блюдо предположительно датируется V-VI вв. и относится к эпохе Великого переселения народов.

Номер: 67Выпуск: 3945Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия