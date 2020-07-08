ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ПЕРЕНОСИТСЯ

Пример для общества

«К сожалению, в этом году из-за коронавирусной эпидемии торжественный прием и награждение семейных пар переносится на более поздний срок, о чем будет дополнительно сообщено»,– говорится в сообщении Представительства Россотрудничества в Абхазии.

В 2020 году к награждению медалью в честь Дня семьи, любви и верности представлены четыре семейные пары из разных районов Абхазии:

– Аслан и Фатима Тарба – в браке 40 лет;

– Аполлон и Лариса Думаа – вместе 49 лет;

– Николай и Джульетта Боштавенко в 2020 году отмечают Золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни;

– Кирилл и Маргарита Кварандзия в 2020 году отмечают 62 года совместной жизни.

Празднование Дня семьи, любви и верности 8 июля было официально утверждено в 2008 году.

В Абхазии на протяжении последних десяти лет семейные пары, которые прожили в мире и согласии не менее 25 лет, в торжественной обстановке награждаются медалью.

Поздравляем семейные пары с Днем семьи, любви и верности и желаем мира, благополучия, здоровья.

Спутник-Абхазия

Номер: 67Выпуск: 3945Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия