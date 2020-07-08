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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ПЕРЕНОСИТСЯ
Пример для общества
«К сожалению, в этом году из-за коронавирусной эпидемии торжественный прием и награждение семейных пар переносится на более поздний срок, о чем будет дополнительно сообщено»,– говорится в сообщении Представительства Россотрудничества в Абхазии.
В 2020 году к награждению медалью в честь Дня семьи, любви и верности представлены четыре семейные пары из разных районов Абхазии:
– Аслан и Фатима Тарба – в браке 40 лет;
– Аполлон и Лариса Думаа – вместе 49 лет;
– Николай и Джульетта Боштавенко в 2020 году отмечают Золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни;
– Кирилл и Маргарита Кварандзия в 2020 году отмечают 62 года совместной жизни.
Празднование Дня семьи, любви и верности 8 июля было официально утверждено в 2008 году.
В Абхазии на протяжении последних десяти лет семейные пары, которые прожили в мире и согласии не менее 25 лет, в торжественной обстановке награждаются медалью.
Поздравляем семейные пары с Днем семьи, любви и верности и желаем мира, благополучия, здоровья.
Спутник-Абхазия
Номер: 67
Выпуск: 3945
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия