О НАСУЩНЫХ ВОПРОСАХ ВЕТЕРАНОВ

В Кабинете Министров РА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с руководителями ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Гагрского, Гулрыпшского, Очамчырского и Ткуарчалского районов.

На встрече речь шла о работе, проводимой ассоциациями в районах, их взаимодействии с Фондом инвалидов войны.

Поднимались вопросы обеспечения инвалидов войны медикаментами, оказания льготных услуг в сфере здравоохранения и другие актуальные темы по социальным обязательствам государства перед ними.

Участники совещания согласились, что в перспективе важно учредить наблюдательный совет при Фонде инвалидов ОВНА с целью обеспечения прозрачности при принятии решений по распределению ресурсов Фонда.

Премьер-министр подчеркнул необходимость в ближайшее время встречи руководителей ассоциаций и Фонда с привлечением инвалидов войны для детального обсуждения текущих проблем после проверок деятельности этих организаций.

Номер: 67Выпуск: 3945Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс