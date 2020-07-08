Главная
О НАСУЩНЫХ ВОПРОСАХ ВЕТЕРАНОВ
В Кабинете Министров РА
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с руководителями ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Гагрского, Гулрыпшского, Очамчырского и Ткуарчалского районов.
На встрече речь шла о работе, проводимой ассоциациями в районах, их взаимодействии с Фондом инвалидов войны.
Поднимались вопросы обеспечения инвалидов войны медикаментами, оказания льготных услуг в сфере здравоохранения и другие актуальные темы по социальным обязательствам государства перед ними.
Участники совещания согласились, что в перспективе важно учредить наблюдательный совет при Фонде инвалидов ОВНА с целью обеспечения прозрачности при принятии решений по распределению ресурсов Фонда.
Премьер-министр подчеркнул необходимость в ближайшее время встречи руководителей ассоциаций и Фонда с привлечением инвалидов войны для детального обсуждения текущих проблем после проверок деятельности этих организаций.
Номер: 67
Выпуск: 3945
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс