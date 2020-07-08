НАЗНАЧЕНИЕ

Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания министром юстиции назначен Барциц Анри Львович.

Родился 6 ноября 1990 года в г. Гудауте Абхазской АССР. В 2007 году закончил экстерном сш №6 г.Сухума.

2007 – 2012 гг. – обучение в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «Юриспруденция».

2012 – 2015 гг. – обучение в аспирантуре на кафедре конституционного и муниципального права МГЮА.

28 июня 2017 г. присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

2013 – 2014 гг. – командированный юрисконсульт правового отдела Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки РФ.

С 2014 г. по настоящее время – преподаватель и старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права МГЮА.

2017 – 2019 гг. – заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права МГЮА.

С 2018 года – участник различных научных грантовых проектов.

Опубликовал более 20 авторских и соавторских научных статей. Соавтор учебных пособий для бакалавров и магистров.

Женат. Отец двоих детей.

Номер: 67Выпуск: 3945Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс