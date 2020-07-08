Закон Республики Абхазия

Об исполнении Республиканского бюджета за 2019 год

Статья 1

Утвердить Отчет об исполнении Республиканского бюджета за 2019 год с основными параметрами по доходам в сумме 8 107 153,9 тыс. руб. (Приложение № 1), по расходам в сумме 7 761 330,9 тыс. руб. (Приложение № 2) и по источникам финансирования дефицита в сумме 345 823,0 тыс. рублей (Приложение № 3).

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 30 июня 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 30 июня 2020 года, № 4999-c-VI

Номер: 67Выпуск: 3945Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия