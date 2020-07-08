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08.07.2020
Номер: 67
Выпуск: 3945
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
Об исполнении Республиканского бюджета за 2019 год
Статья 1
Утвердить Отчет об исполнении Республиканского бюджета за 2019 год с основными параметрами по доходам в сумме 8 107 153,9 тыс. руб. (Приложение № 1), по расходам в сумме 7 761 330,9 тыс. руб. (Приложение № 2) и по источникам финансирования дефицита в сумме 345 823,0 тыс. рублей (Приложение № 3).
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 30 июня 2020 года
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 30 июня 2020 года, № 4999-c-VI
Номер: 67
Выпуск: 3945
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия