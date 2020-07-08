ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РА АСЛАНА БЖАНИЯ ДЛЯ АБХАЗСКИХ СМИ

2 июля Президент РА Аслан Бжания дал первую большую со времени его вступления в должность пресс-конференцию для абхазских СМИ. Она длилась более двух часов, и глава государства ответил на все вопросы, интересующие журналистов государственных и независимых СМИ. Вопросы были разнообразными.

О визите в столицу РФ

Журналисты в первую очередь попросили рассказать об итогах его недавней поездки в Москву. Президент сообщил следующее:

– В Москве мне удалось пообщаться с президентами: Белоруссии – Александром Лукашенко, Молдовы – Игорем Додоном, Сербии – Александром Вучичем, нашим близким другом, Президентом РЮО Анатолием Бибиловым и, конечно же, с хозяином торжества Владимиром Владимировичем Путиным. В честь праздника был дан обед, в рамках которого мы обменялись мнениями. Торжественные мероприятия прошли на очень высоком уровне. Я был впечатлен. Ещё в апреле в абхазскую делегацию я включил двух молодых перспективных политиков – Лашу Ашуба и Адгура Ардзинба.

Моя поездка имела целевой характер, она была связана с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, мне не удалось обсудить ключевые рабочие моменты с заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком из-за его болезни. Однако наши вопросы решаются, и с января 2021 года в Абхазии будет существенно повышена зарплата сотрудникам МВД, СГБ, отдельным категориям бюджетников – работникам культуры, образования и здравоохранения.

Президент и Правительство

Представители СМИ поинтересовались, как складываются отношения между Президентом и Правительством Абхазии. Глава государства ответил, что он удовлетворен этими взаимоотношениями.

– Дальше будет еще лучше, – сказал Аслан Бжания. – Взаимоотношения с Правительством складываются ровно, так как они и должны складываться у главы государства. Идет процесс формирования Правительства. Законодатель нам для этих целей определил три месяца. У нас еще есть время. В процессе обсуждения разных вопросов могут быть разные точки зрения, но есть законы, Конституция, в соответствии с которой последнее слово за Президентом. Я не знаю таких членов Правительства, которые попытались бы эту установку каким-то образом оспорить. Что касается разных слухов, то они никакой почвы под собой на этом этапе не имеют. У тех же, кто распространяет различные слухи, видимо, много свободного времени. Идет сложный рабочий процесс, и сейчас не то время, когда нужно выступать и что-то комментировать.

Вопрос о нефти

Не обошлось без вопроса о добычи нефти в Абхазии. Президент разъяснил:

– Я как глава государства гарантирую, что если нефтяной проект войдёт в стадию реализации, интересы Абхазского государства будут защищены в полном объеме. Уметь зарабатывать деньги для страны всегда актуально. Я на эту тему неоднократно высказывался, мое мнение на сей счет не изменилось. В апреле прошлого года была создана очередная парламентская комиссия по изучению целесообразности разработки и добычи нефти в Абхазии. Прошло больше года, а результатов нет. Ожидая, что этот вопрос будет задан, я взял с собой Распоряжение, подписанное бывшим Премьер-министром Бесланом Барциц 30 марта 2018 года: «О внесении изменений в Распоряжение Кабинета Министров от 16 мая 2014 года «О предоставлении компании «Апсны-Ойл» права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, а также в акватории Черного моря». Эта лицензия была продлена 30 марта 2018 года. Какие-то работы по разведке ведутся, но мне о них ничего не известно. Как только будет понятно, чем мы располагаем, располагаем ли мы тем объемом, который, с точки зрения коммерции, может быть интересным, конечно же, мы всё еще раз все взвесим. Говорят, что нефть – это политика. Скорее всего, так оно и есть. Поэтому я просил бы всех не делать поспешных выводов. Не следует заниматься навешиванием ярлыков. Есть парламентская комиссия, есть документы. Мы не собираемся абсолютно все перечеркивать. Существует принцип преемственности, и мы обязаны его соблюдать. Если же в контрактах имеются определённые нарушения, то они будут пересмотрены.

Воровство и коррупция – проблема №1

Интересовались представители СМИ и тем, есть ли у новых властей антикризисная программа. Аслан Бжания ответил на это так:

– В Абхазии одна большая проблема: очень много воруется. Поэтому первое, что мы попытаемся сделать, остановить это воровство. Это задача №1. Если мы справимся с её решением, то и атмосфера, в том числе и экономическая, в стране будет другой. Воровство и коррупция душат не только экономику, но в целом и государство. Недавно к нам обратились люди, которые хотят реализовать очень крупный проект в Восточной Абхазии. Знаете, какое количество людей вылезло со своими интересами? Десятки. И пока власть не посадит их на место, не свернет им шею, ничего не получится. Мы не развивались не потому, что не было людей, готовых прийти сюда с деньгами, не потому, что наш народ непредприимчивый, а потому, что над нашим народом довлеет организованная преступность и чиновники, которые душат, как плющ деревья, нашу экономику. А еще примешивается и политический экстремизм. Пока мы не избавимся от этого зла, никаких успешных экономических проектов здесь не будет.

Сегодня перед нами стоит задача хотя бы остановить воровство. Организованная банда, покушавшаяся на жизнь Александра Анкваба, – на воле. Лица, задержанные по фактам похищения людей, отпущены. Одним росчерком пера ушли на сторону 20 миллионов рублей. А за эти деньги можно было спасти жизни 30 людей, а то и больше. Человека заключили под стражу, и уже появились ходатаи, которые просят изменить ему меру пресечения. Причем занимаются этим люди, облеченные властью и доверием народа. У нас в компетентных органах мало людей, в которых сочетаются честность и профессионализм. Не может один человек расследовать одновременно 50 дел.

За один день мы не сможем решить столь сложную проблему. Нам легко будет поменять налоговый кодекс, нам легко будет изменить таможенные правила. В плане законотворчества мы все сделаем, мы прорвемся. Самое сложное – это заставить себя, прежде всего себя, действовать по закону. Меры государственного принуждения – вот главный ключ к нашему успеху!

Пандемия и кризис

На вопрос о нынешнем состоянии экономики страны Президент отвечал цифрами:

– «Выпадение» 1,9 млрд рублей – это огромные деньги для нашего бюджета. В 2019 году объем финансовых поступлений в Республику Абхазия, а это бюджет и внебюджетные фонды, включая Пенсионный фонд, составил 15 млрд 353 млн рублей. Из них собственные средства – 6 млрд 527 млн рублей, 8 млрд 826 миллионов – это деньги, которые поступают к нам из Российской Федерации.

Сегодня мы сами выйти из этой ситуации не сможем. У нас нет для этого никаких предпосылок, нет предприятий, которые могли бы восполнить финансовые потери в связи с пандемией. Единственный выход на этом этапе – помощь Российской Федерации.

В 2014 году трудоспособное население Абхазии составляло 144 тысячи человек, при этом работали – 40 581 человек, средняя заработная плата была – 9 895 рублей. В 2019 году трудоспособное население составило 145 тысяч человек, работающих – 42 188 человек, а средняя заработная плата – 10 935 рублей. Посмотрите, с учетом инфляции – что это такое? Вот состояние нашей экономики! Насколько мы разбогатели за последние 5 лет, были ли подвижки в развитии экономики? Это цифры из Госстатистики. Я никого не упрекаю, лишь довожу до вас объективно сложившуюся информацию.

Но если мы откроем границу, если частично состоится курортный сезон, то, конечно, сумма выпадения из бюджета будет меньше, чем 1,9 млрд рублей. Я надеюсь, что нам помогут. Рассчитывать на что-либо иное в этом году, значит всех обмануть, себя в первую очередь. Наша экономика не располагает такими возможностями. Самое главное – не упасть духом. Мы будем работать и обязательно развиваться. У нас есть понимание того, в каком ключе двигаться для развития экономики.

Граница на замке. Когда откроют?

Этот актуальный вопрос был интересен всем без исключения. Ответ был следующим:

– У нас удовлетворительная эпидемиологическая обстановка. Слава богу, вирус локализован. Мы боимся возникновения новых очагов, потому будем следить за тем, как сложится ситуация в соседнем Краснодарском крае. Соответствующее письмо на имя Премьер-министра России Михаила Мишустина я подписал. Мы в любое время можем открыть границу. Но открывать границу в одностороннем порядке никакого смысла не имеет. Эта мера должна быть предпринята нашими российскими коллегами. Это тот случай, когда мы должны действовать синхронно. Для нас несложно открыть границу, но важно, чтобы она была открыта с обеих сторон. В случае открытия границы 15 июля речь может идти только о тех, кто приезжает организованно и будет отдыхать в курортных объектах, где в случае необходимости может быть оказана хоть какая-то медицинская помощь. У каждого приезжающего должен быть COVID-паспорт, мы будем настаивать и на том, чтобы обязательно была медицинская страховка. Если поток людей увеличится, переход границы может занять больше времени, и, к сожалению, будут большие очереди. Но самое главное – чтобы к нам болезнь не проникла, а эти временные издержки как-нибудь переживем.

Как объединить народ?

Этому вопросу уделялось большое внимание в предвыборной программе кандидатов в президенты. Журналистов интересовало, как сегодня он решается? Аслан Бжания пояснил:

– Объединить людей можно только на основе закона, общности целей. Раскол в обществе носил искусственный характер, потому что один из кандидатов не умел признавать поражение на протяжении многих лет. Оппозиция должна быть, и она будет. И я очень хочу, чтобы она была конструктивной, чтобы она была сильной и полезной, чтобы била по нерадивым чиновникам, но это должно быть предметно и обоснованно, за этим должны стоять документы. Я намерен разговаривать с будущими лидерами оппозиции. Если наша цель – строительство абхазского государства, укрепление государственных институтов, то в рамках этой общей цели надо и разговаривать. Оценочные суждения должны носить исключительно профессиональный характер. Приоритеты должны быть выбраны. Мы готовы слушать, слышать. Мне очень интересно мнение будущих лидеров оппозиции на тему организации работы правоохранительных органов, судебной реформы.

Ингур ГЭС: энергоснабжение в 2021 году

Представители СМИ интересовались, как будет развиваться ситуация в стране при остановке на ремонт ИнгурГЭС в будущем году? Президент сообщил:

– Забегая вперед, скажу: Абхазия без электроэнергии не останется. Скорее всего, станция будет остановлена, но нам, конечно же, помогут наши российские друзья. На каких условиях, каким образом все это будет финансироваться, как на практике будет реализована помощь – это предмет договоренностей. По этому вопросу работа начата. Есть желание нам помочь, и нам помогут. Но это не может быть без конца! В Абхазии недопустимо высокий уровень потребления электроэнергии. К примеру, миллионный город Тбилиси потребляет меньше электроэнергии, чем Абхазия. Поэтому в энергетической отрасли необходимо провести основательную ревизию. Специалисты говорят, в чем может быть выход из этой кризисной ситуации, какие шаги необходимо предпринять, готовятся соответствующие материалы. Энергетическая отрасль содержит в себе огромный потенциал, который в полной мере не раскрыт, и мы этим займемся.

Об интервью Адгура Ардзинба

Журналисты попросили прокомментировать это интервью:

– Откровенно говоря, я не смотрел интервью до конца. Наверное, Адгур поспешил с ним. Уж точно, в день отъезда абхазской делегации в Москву на празднование 75-летия Победы не нужно было этого делать. Из того, что успел посмотреть, с некоторыми его выводами и тезисами я, конечно же, не согласен. К примеру, там сказано, что в отношении некоторых членов правительства можно даже не проводить следственную проверку, а сразу надеть на них наручники, и в тюрьму. Я был бы благодарен всем без исключения нашим гражданам, которые располагают достаточными доказательствами в отношении членов Кабинета Министров, нарушающих законы или являющихся коррупционерами. Я думаю, что в течение суток, если такие доказательства будут, они будут арестованы. Если же доказательств нет, то это обычная клевета и демагогия.

Не будем излишне строги к Адгуру Амирановичу. Он – молодой политик и, мне кажется, что в следующих интервью он не так категорично будет оценивать ситуацию. Не будем драматизировать. Будем воспитывать друг друга и говорить на языке аргументов и фактов. Так правильнее, мне кажется.

О гражданстве России, аэропорте, строительстве тюрьмы, НДС и зарплатах

На эти вопросы глава государства ответил так:

– В нашем большом Межгосударственном договоре от 24 ноября 2014 года, в статье 13 сказано, что Россия предпримет меры по упрощенному предоставлению российского гражданства гражданам Абхазии. Это очень правильно, этот пункт договора должен быть реализован. Но прошло уже 5 лет, а в этом ключе пока ничего не сделано. Я думаю, что в течение полугода мы к этой процедуре придем. Работать надо над каждым договором и уметь все реализовать.

Вопросом открытия аэропорта занималась холдинговая компания «Синдика». Перед вылетом из Москвы ко мне приехал президент этой компании. Я думал, мы будем говорить о развитии проекта, но, к сожалению, разговор приобрел другую форму. С учетом кризисной ситуации прогнозируется спад объема перевозок, грузопотока, пассажиров, и этот очень затратный проект теряет свою актуальность для компании. Вот такая, к сожалению, не воодушевляющая новость по аэропорту.

По вопросу строительства тюрьмы у меня была встреча с заместителем министра юстиции России, бывшим президентом Чечни Алу Алхановым. В Инвестпрограмме на 2020 – 2022 годы заложено около 2 млрд рублей на строительство этого учреждения. По нашим меркам, это большой проект. На следующий год запланированы проектные мероприятия. У меня будет встреча с руководителем Федеральной службы исполнения наказания Александром Калашниковым в Москве, и я думаю, мы выйдем в практическую плоскость реализации этого проекта. С одной стороны, это нужно в обязательном порядке делать, а с другой, жалко, что такие большие средства мы вынуждены тратить на такой объект.

Что касается НДС, то я был одним из критиков этого налога. НДС взимается на границе при ввозе товара. К примеру, человек завозит товар на миллион рублей, ему считают ставку НДС 10% или 100 тысяч рублей, и он должен сразу оплатить эту сумму. Конечно, это очень сложно, потому что товар еще не продан. Поэтому я говорил, да и не только я, но и другие люди, которые сегодня в моей команде, что необходимо изменить порядок взимания этого налога. Когда же платить НДС? Было бы справедливым дать отсрочку нашим бизнесменам, так, как мы это делаем в случае с таможенными платежами. Речь не идет о том, что НДС надо отменить. Необходимо изменить порядок его взимания.

Вопросы по зарплатам решаются. За май у нас задолженностей не осталось. Зарплаты, конечно же, будут выплачиваться, но с задержкой на 15-20 дней. Я обращаюсь к населению республики с просьбой отнестись с пониманием к этой ситуации.

О здоровье Президента

Глава государства дал следующий комментарий:

– Здоровье у меня крепкое, и я прикладываю все усилия для работы на благо государства и народа.

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Президент ответил на все вопросы журналистов, пообещав регулярно встречаться с представителями абхазских СМИ, а также к следующей пресс-конференции пригласить министров, чтобы те тоже ответили на интересующие всех вопросы.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 67Выпуск: 3945Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ