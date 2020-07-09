ЧЕЛОВЕК, УЧИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ

Зурабу Анчабадзе – 100 лет

(Окончание. Начало в №№ 65, 66, 67)

Чрезвычайно любопытно, каков был внутренний поворот, внутренняя перестройка этих ученых, которые в своей профессиональной деятельности шагнули к историко-антропологической методологии и размышляли об истинной истории Абхазии и ценностях абхазского общежития.

Безусловно, причины таких «поворотов» весьма высоки и, может быть, для нас непостижимы.

Выработка абхазскими учеными своего видения истории, воплощение его в книгах и статьях происходило вовсе не в хрустальном замке «чистой науки», скорее, наоборот – в постоянной борьбе с окружающими социальными условиями, советской бюрократией, власть имущими, недругами, с консерватизмом мышления коллег. В теоретическом плане это была, прежде всего, борьба против позитивистского «наукообразия» истории и против идеологизированной истории ортодоксального марксистско-ленинского толка.

Как известно, «бои за историю» тесно переплетаются с тем, что можно обозначить как «бои за память», ибо существует важнейшая задача – сохранение памяти о прошлом страны и ее народа, о том, что пришлось испытать и претерпеть и передать эту память новым поколениям. И в этом важнейшая роль отводится историкам.

Неверен тезис, что «незаменимых людей нет». Незаменимые — всегда были и всегда есть! Каждый человек – личность и по-своему неповторим, но именно на «незаменимых» держался и будет держаться мир. Зураба Вианоровича Анчабадзе, Георгия Алексеевича Дзидзария, Шалву Денисовича Инал-Ипа заменить невозможно!

Старые сухумчане вспоминают, что Зураб Вианорович до конца своих дней, независимо от национальной принадлежности и социального статуса, был необычайно предан своим друзьям детства и юности. Общение с ними продолжилось всю его жизнь. Для него все были одинаково ценны и значимы.

Среди множества отличительных черт Зураба Вианоровича было и то, что он учил нас ни в науке, ни в жизни не поклоняться мундирам, а действовать по совести и рассудку. Сам он являлся таковым, и, может быть, на его примере особенно остро ощущается нехватка подобных людей в нашем сегодняшнем непростом мире.

В памяти многих Зураб Вианорович остается яркой личностью, одаренной натурой, крупным ученым-историком, талантливым педагогом, достойным глубокого почтения и уважения гражданином своей страны и родной земли. Он не только любил родную Абхазию, свой народ и свой Сухум, он им служил как преданный сын.

О З.В. Анчабадзе говорили, что он был исключительно многосторонним человеком – страстным ученым, дерзким полемистом, азартным спорщиком, заядлым курильщиком и неугомонным поклонником прекрасного пола.

В абхазский мир врасти невозможно, в нем нужно родиться и генетически ему принадлежать. И по моему глубокому убеждению, Зураб Вианорович был одним из тех абхазов, который по рождению и служению всецело принадлежал своему народу.

Л. ХАРЧЛАА, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: обществоАвтор: Л. ХАРЧЛАА, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран