ИДЕИ МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ

Пресс-конференция инициативной группы архитекторов «Щара ща6ала6ь» («Наш город») прошла на набережной Сухума.

Члены инициативной группы называют себя группой архитекторов постсоветской школы дизайнеров, художников-инженеров, урбанистов и журналистов, которые неравнодушны к судьбе Сухума и намерены использовать свои знания для его развития.

Идея объединиться возникла у членов группы весной, когда появились планы соорудить новую конструкцию у знаменитой «Брехаловки», которая, по мнению архитекторов, не вписывается в общую концепцию культового пространства набережной Махаджиров. Своими переживаниями, которые разделили многие жители Сухума, группа поделилась с Администрацией столицы. Конструкцию так и не воздвигли.

«После этого мы были вдохновлены и поняли, что можем друг другу как-то помочь. Мы стали анализировать и думать, что не так в городе, который похож на не мытого графа. Мы пришли к выводу, что город замусорили мы сами, потому что у нас не было правил. Далее мы составили список мер, которые нужно сделать, чтобы его «отмыть», – объяснила архитектор Кама Кация.

По словам художницы Мадины Бигуаа, несмотря на то что у многих жителей республики активность группы вызывает скептицизм, ее члены предлагают реальные решения по облагораживанию, реставрации и архитектурным решениям в столице, которые можно реализовать за вполне приемлемый бюджет.

«Мы хотим показать перспективы нашей столицы, какой у нас правильно спланированный город. Он пережил непростой период, но тем не менее именно этот период дал нам возможность начать все с нуля. У Сухума есть шанс стать красивым, комфортным городом. Если Сухум будет красив настолько, насколько заслуживает, то станет привлекательным для всех»,– считает художница.

Архитекторы подчеркивают, что у них нет никаких претензий к собственникам зданий, чьи визуальные решения их не устраивают, к тому же их инициатива исходит не по заказу частных или государственных лиц, а на бескорыстной основе.

«Это не потому, что мы пытаемся быть лояльными, а потому, что мы понимаем, что не было правил, четкой регламентации, и чаще всего люди старались в меру своих возможностей, эстетических представлений, но пришло время все разъяснить», – сказала Бигуаа.

С идеями молодых архитекторов уже ознакомился и глава Администрации Сухума Беслан Эшба, который, по словам членов группы, дал задание подготовить проект по изменению облика «Брехаловки», площади имени Сергея Багапш и фуникулера.

Сухум должен стать привлекательным не только для его жителей, но и туристов, считает архитектор Беслан Багателия. По его мнению, столице нужно брать пример с таких городов, как Амстердам и Венеция, где широко развита пешеходная инфраструктура.

«Нам нужно освобождать город от автомобилей, которые должны остаться только на неисторической части города. Нужно делать фасады, развивать велоинфраструктуру, а по городу можно передвигаться на общественном транспорте, самокате или велосипеде. Это делается не только для туристов, но и для здоровья нации», – сказал он.

Еще один необходимый шаг – создание безбарьерной среды для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями, отметил Багателия.

В ходе пресс-конференции были затронуты и проблемы ландшафтного дизайна города. На вопрос журналистов об обоснованности и грамотности массовой обрезки деревьев на улицах Сухума ландшафтный дизайнер Наала Мирзоян ответила, что, по ее мнению, проблема заключается в том, что в компетентных органах отсутствует связь со специалистами-ботаниками и существует нехватка штатных сотрудников.

Архитектор Мадина Чкотуа подчеркнула, что несанкционированные пристройки являются проблемой не только отдельных районов столицы, а системной ошибкой, так как в государстве около десяти лет назад истек срок градостроительного плана и нет прописанных дизайн-кодов, которые регламентируют правила размещения вывесок, использования отделочных материалов, установления освещения, малых сооружений на остановках транспорта и т.д.

Спутник-Абхазия

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия