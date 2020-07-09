СЕЛО – ЭТО НАША БОЛЬ

Мнение

Без ложной скромности скажу: в том, что именно аграрная отрасль на протяжении долгого времени была в Абхазии ведущей, определяющей, главной; что именно благодаря достижениям в сельскохозяйственном производстве Абхазия была известна во всём мире; благодаря сельскому хозяйству наша республика обрела честь, славу и награды в великом Советском Союзе, есть и моя заслуга.

И тем сильнее, глубже и мучительней та боль, которую я испытываю при виде того, в каком положении оказалась сельскохозяйственная отрасль Абхазии в настоящее время. Не знаю, парадокс это или закономерность, что именно сельское хозяйство в первоочередном порядке и стремительными темпами, начиная с 1994 года, подверглось развалу и уничтожению на государственном уровне и к сегодняшнему дню оказалось практически полностью ликвидированным.

В этом вижу я самую горькую трагедию нашего времени, в этом вижу я главную угрозу будущему абхазской государственности. Считаю развал аграрного сектора самой большой стратегической ошибкой всех руководителей современного Абхазского государства.

И это своё мнение я высказывал везде, где только возможно – и на разного рода совещаниях с участием первых лиц государства, и в публичных выступлениях перед самой разной аудиторией, и в своих выступлениях в средствах массовой информации, и в частных беседах со многими должностными лицами. Причем не только и не столько констатируя имеющиеся прискорбные факты, но и предлагая пути, методы и средства выхода из сложившейся ситуации: и я продолжаю и буду продолжать делать это вплоть до последнего часа пребывания своего в этом мире. И это не публицистический пафос, это моя жизненная позиция, это дело моей профессиональной чести.

При этом у меня часто возникает ощущение, что всё это является «гласом вопиющего в пустыне». И дело не в том, что всякие нерадивые чиновники стараются ничего не видеть и не слышать. Меня крайне удивляет позиция моих коллег, специалистов-аграриев, занимающих гораздо более высокие должности, чем я, и обладающие гораздо большими возможностями быть увиденным и услышанным в высоких кабинетах.

Не один же Патико Алан в Абхазии – кандидат сельскохозяйственных наук, их у нас почти два десятка. Неужели их не волнует судьба нашего сельского хозяйства? Почему же они молчат? Где их статьи в газетах, где их выступления в других СМИ? Их что, устраивает нынешнее положение дел в сельском хозяйстве? Или они боятся испортить отношения с высоким начальством? Или конформизм оказался для них самой удобной формой существования?

Не знаю, почему, но они молчат. Молчат, когда надо бить в набат...

Дорогие мои коллеги, а может быть, дело в том, что вы ошиблись в выборе своей профессии? И когда наступили трудные для сельского хозяйства времена, вы сразу забыли, чему учились, за что получали должности и звания? Или вы равнодушны к судьбе Родины, судьбе народа, во многом зависящего от того, как будут обстоять дела на земледельческом поприще?

Так думать о вас, дорогие мои коллеги, позволяет один, хорошо вам известный факт. Не так давно мной было подготовлено обращение к руководству Абхазии, в котором, в частности, содержался призыв о необходимости принятия срочных мер по улучшению ситуации в сельском хозяйстве.

Я очень рассчитывал, что под этим документом подпишутся все известные деятели аграрной сферы, но, кроме меня, подписи под обращением поставили лишь два человека. Остальные же под всякого рода предлогами уклонились от этого. Такой факт позволяет думать, что так поступили они либо из-за боязни потерять свои «кресла»; либо опять же возникают сомнения в правильности выбора их профессии.

Думаю, что имею право на свое мнение как человек с почти семидесятилетним стажем трудовой деятельности именно в сельскохозяйственной сфере во всех ее аспектах, включая сельхознауку, производство, управление, образование. При этом, невзирая на все трудности, я ни разу за все эти годы не изменил выбранной профессии – в других отраслях не работал.

Причиной такой вашей позиции, дорогие коллеги, на мой взгляд, явилось и практическое сведение к нулю функций и полномочий Министерства сельского хозяйства Абхазии. Неслучайно было и то, что его статус снижен до Госкомитета, а в дальнейшем – что? Полная ликвидация? Задумайтесь об этом.

То, что специалисты сельского хозяйства избегают выступлений в средствах массовой информации, в частности, на телевидении, привело к тому, что все телепередачи на сельскохозяйственную тематику дошли до уровня лёгкой болтовни, где не поднимаются, а, напротив, скрываются имеющиеся проблемы, истиное положение вещей, тогда как главная на сегодняшний день задача специалистов-аграрников – довести до сведения руководства Абхазии подлинную катастрофическую картину ситуации в сельском хозяйстве, убедить его в том, что если в самом срочном порядке не будут приняты кардинальные меры по восстановлению в стране сельскохозяйственного производства, всякие другие намерения и действия руководителей государства просто окажутся бесполезными и даже бессмысленными.

Земледельческая работа, сельскохозяйственный труд – это не просто специальность, не просто профессия. Служение земле – это высокая миссия. И она не терпит безответственности и равнодушия.

Пока ещё теплится огонёк надежды, призываю вас, дорогие коллеги-аграрники, объединиться, собраться вместе, обсудить существующее положение вещей, крепко подумать, что можно сделать в сложившейся ситуации, и поднять свой голос в защиту родной земли во имя спасения главной жизнеопределяющей отрасли Абхазии – нашего сельского хозяйства.

П.Б. АЛАН, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства и высшей школы Республики Абхазия

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: обществоАвтор: П.Б. АЛАН, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства и высшей школы Республики Абхазия