ПРОХОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ АБХАЗО-РОССИЙСКИЕ ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Военнослужащие Министерства обороны Республики Абхазия и российской военной базы Южного военного округа с подразделениями МЧС и СГБ РА приступили к проведению совместного учения в горах и на побережье Черного моря. Об этом сообщается на официальном сайте МО РА.

Маневры проводятся на территории полигонов «Нагвалоу» и «Цабал». В ходе учений в горных условиях батальонные тактические группы будут отрабатывать действия под прикрытием армейской авиации.

Активная фаза учения пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отработают оборонительные и наступательные действия.

Учение продлится в течение всей текущей недели. Планируется ведение боевых действий по отражению агрессии и уничтожению условного противника на территории Абхазии.

В маневрах принимают участие более трех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники.

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: политикаАвтор: Об этом сообщается на официальном сайте МО РА.