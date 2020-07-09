СПЕКТАКЛЬ О ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

Искусство

10 и 11 июля в Государственном русском театре драмы им. Ф. А. Искандера – премьера спектакля «Кровавая свадьба».

Как отмечалось в анонсе спектакля, «Кровавая свадьба» – великое творение Федерико Гарсии Лорки о непобедимой, всепоглощающей страсти, о столкновении традиций и человеческой природы, о чести и искуплении, о любви и смерти.

Над спектаклем работала постановочная команда, возглавляемая режиссёром Марией Романовой из Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета: Мария Филаретова (художник-постановщик), Наталья Шпанова (художник по костюмам), Римма Саркисян (режиссёр по пластике), Владимир Бычковский (музыкальное оформление), Денис Солнцев (художник по свету, лауреат высшей театральной премии «Золотая маска»). В спектакле заняты разные поколения артистов РУСДРАМа. Вместе с заслуженными артистами Наталией Папаскири и Джамбулом Жордания, актрисой Анной Гюрегян, роли в спектакле исполняют Мадлена Барциц, Осман Абухба, Рубен Депелян, Саид Лазба, Лоида Тыркба, Милана Ломия, Эмиль Петров, Руслан Жиба, Валерия Латария и София Квачахия.

По словам режиссёра Марии Романовой, «Кровавая свадьба» – спектакль о высшей любви, о проявлении высшей страсти, с которой человек порой не может совладать. Дело не в том, чтобы поступать правильно или нет. И Лорка об этом писал: есть мотивы и законы, которые живут в нас и движут нами. Для меня в этом материале главный итог – глубинное осознание и прощение, бессмысленность мести. Есть высший закон – это закон любви.

«Мы давно ждали эту премьеру. По разным причинам выпуск спектакля откладывался. Спектакль репетировался долго, многие решения менялись со временем, уточнялись детали. Я бы не сказал, что Мария Романова «ставит» спектакль – она буквально ткёт его из воздуха, настроения, ощущений, чувств, смыслов и образов. Думаю, это правильный подход к столь трепетному, ускользающему, мифологическому тексту Лорки. Вместе с актерами и художниками Романовой удалось создать пронзительно красивый и чувственный спектакль, который поразит воображение зрителей», – отметил генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия