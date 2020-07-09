КУПАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ

Купальный сезон официально открылся в Абхазии 5 июня. Но начальник Государственной инспекции по маломерным судам Абхазии Тенгиз Сабуа отметил, что городские пляжи не готовы к купальному сезону.

Водолазы МЧС Абхазии приступили к осмотру и очистке дна пляжей Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС республики: «Водолазы проводят осмотр акватории дна до двадцати метров в глубь моря. Обнаруженный мусор, в числе которого различные металлические предметы, отмечают на карте. По завершении осмотра всего пляжа мусор будут доставать со дна и утилизировать. Также сотрудники будут устанавливать ограничительные буи, приобретенные Администрацией столицы».

По словам Тенгиза Сабуа, подготовку к пляжному сезону инспекция начала в мае после рабочих встреч со всеми главами городов и районов Абхазии, где было принято совместное решение об открытии купального сезона.

Несмотря на это не все районы республики из-за финансовых затруднений смогли подготовиться к купальному сезону. Гудаутский и Гулрыпшский районы вовсе отказались проводить эту работу, ссылаясь на нехватку средств в бюджете.

«В этом году мы должны по минимуму подготовиться к пляжному сезону. Осмотр дна, установка буев и оградительные флажки – это обязательные атрибуты современного пляжа»,– отметил Сабуа.

Подготовка к купальному сезону в Сухуме должна пройти до конца недели. Затем эти работы проведут в Очамчырском и Гагрском районах, по всей стране – до конца июля.

Спутник-Абхазия

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия