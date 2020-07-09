НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИНИЯ

Первый пассажирский маршрутный рейс Сухум – Псху запустили в Абхазии во вторник, 7 июля. Директор Сухумского автобусного парка Леонид Шулумба в интервью Sputnik Абхазия рассказал, как жители Псху восприняли новость о запуске пассажирского транспорта из Сухума в высокогорное село.

«Этот вопрос обсуждался более пяти лет, велись переговоры, и наконец случилось: есть сообщение между Сухумом и селом Псху. Решение необходимое и своевременное. Жители очень довольны, звонят, отмечают, что в конце концов добились своего. Благодарят. Уверен, что это будет удобно всем»,– сказал Шулумба.

Автомобиль марки ГАЗ стоимостью в один миллион рублей был приобретен за счет средств Администрации Сухумского района.

Наземное транспортное сообщение между столицей и селом запущено впервые.

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия