КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ХИБЛА ГЕРЗМАВА ГОВОРИТ О ТОМ, К ЧЕМУ СЛЕДУЕТ ПРИСЛУШАТЬСЯ

Пришло время рассказать свою историю этих месяцев. Я переболела COVID-19, и что самое обидное, я безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала ВСЕ меры предосторожности, но вирус проник в мой дом!

В середине мая я почувствовала слабость, недомогание, поднялась температура, но мыслей о вирусе не было, пока на второй день полностью не исчезло обоняние! Это очень странные ощущения, когда ты не чувствуешь аромат своего парфюма или свежесваренного кофе.

Но самое страшное было впереди! Мучительные и самые трудные 10 дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твоё тело, жилы, голову, болела даже кожа, была высокая температура! Горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах.

Самый большой страх был за лёгкие, КТ показало двустороннюю пневмонию, но, к счастью, с минимальным поражением лёгких. Врачи диагностировали лёгкую форму, без надобности в госпитализации, с лечением на дому. Страшно подумать, если у меня была лёгкая форма, то как мучаются люди при тяжёлой и средней тяжести?!

Вирус существует, и я не пожелаю врагу пережить весь этот кошмар! Меня злят люди, которые легкомысленно и пренебрежительно относятся ко всему происходящему, не верят и думают, что всё это выдумка!

Я от всего сердца хочу поблагодарить моих врачей – Марину Николаевну Нефёдову, Елену Борисовну Кубареву, весь медперсонал поликлиники №4 Управления делами Президента РФ за чуткость, профессионализм и поддержку.

Хочу сказать огромное СПАСИБО всем врачам и медработникам, которые отважно сражаются и по сей день на «поле боя» по всему миру.

Сейчас чувствую себя хорошо, тесты отрицательные. Слава богу.

Прошу вас, мои дорогие друзья, коллеги и подписчики, берегите себя и своих близких.

***

Наша гордость, мировая знаменитость, красавица высказала беспокойство за наше с вами здоровье во время распространения нового коварного вируса по планете. В различных СМИ, в том числе по всем каналам телевидения, многократно выступали специалисты, врачи. Самая ценная информация была от больных, которые подробно объясняли суть COVID-19, его симптомы и последствия.

По большому счету наше общество в Абхазии не очень серьезно воспринимало такую информацию. Придумывали разные контраргументы и проявляли «достоверную осведомленность», что все это политическая затея, игра сильных мира сего и т.д.

Когда стало ясно, что коронавирус – это серьезная проблема, и он готов проверить на прочность Абхазию, руководство нашей республики оперативно создало штаб по противодействию этой напасти. Сегодня можно подвести некоторые итоги: мы смогли справиться с первой и второй волной проникновения вируса в Абхазию.

Большую работу провели и.о.Президента Республики Абхазия В.Бганба, члены правительства, наше Министерство здравоохранения, республиканские, городские санэпидемстанции, главврачи всех больниц, поликлиник, пункты скорой помощи и, конечно, сами врачи. Без преувеличения можно сказать – наши медики проявили профессионализм, в который мы верили в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и сейчас, во время длительного карантина от COVID-19.

Почему мы перестаем им доверять в будние, спокойные от эксцессов дни? Особая благодарность МЧС и МВД РА, которые обеспечивали помощь и порядок по всей республике. И конечно, особая ценность – это многочисленные волонтеры, которые своими действиями показали, что есть в нашем обществе люди, которые помогли нуждающимся и объединили людей в трудное время.

Сегодня новое руководство страны продолжает также оперативно отслеживать ситуацию, чтобы не дать вирусу «укрепиться» на этой земле. Для этого применяются отработанные методы, принимаются решительные меры, и даже вынужденные и непопулярные. Все это делается лишь с одной целью – сохранить здоровье наших людей, и это дало положительный результат.

Мы радуемся, что у нас оказалось мало инфицированных и стало больше послаблений для возвращения к обычному ритму жизни. Но все равно находятся среди населения люди, которые недовольны всем и подобно Фоме неверующему не хотят слушать «сказки о каком-то коронавирусе». Но, не дай бог, болезнь коснется их или близких, и тогда они будут ругать власть, чиновников и, конечно, врачей.

По большому счету, закрытие границ Абхазии – это благо для нашего здоровья и, слава богу, что больных коронавирусом у нас было очень мало.

Коронавирус внес изменения в нашу жизнь, поломал наши планы, создал политические, экономические, социальные, финансовые трудности. Но все это надо выдержать, ведь любой согласится, что зарабатывать деньги, развиваться экономически, претворять в жизнь задуманное всегда лучше, когда чувствуешь себя физически здоровым.

Как говорят на Востоке: «Над своим здоровьем дрожать не стоит. Но обратить внимание на него необходимо».

Наша соотечественница Хибла Герзмава призывает в своем письме как раз именно к этому. Я лично доверяю и прислушиваюсь к ней как к прошедшей через «легкое» испытание COVID-19 больше, чем к Всемирной организации здравоохранения, которая просто «прошляпила» умение определять и разрабатывать препараты и вакцины на «будущие» болезни. Эта организация – как Общество с ограниченной ответственностью, требует только новых денег. А главное – получает их от всех государств. К примеру, их годовой финансовый оборот позволил бы Абхазии прожить безбедно не менее 10 лет.

Основной донор ВОЗ – США – отказался финансировать эту организацию за «неспособность вовремя принимать меры по сохранению здоровья населения планеты».

Юрий КУРАСКУА

P.S. Мини-опрос в Сухуме показал, что большинство граждан склонно к тому, чтобы госграницы Абхазии были закрыты в летний сезон, чтобы не допустить распространения вируса. Многие считают, что нас оберегает Всевышний. Люди не хотят заработанные в летний сезон деньги, потом тратить на лечение и приобретение лекарств от все-таки существующего коварного COVID-19.

В заключение – небольшая притча. К Богу обратился человек и попросил для спокойной, обеспеченной, здоровой жизни сделать то, другое, третье... Бог сказал: «Хорошо, так и будет. Но ты тоже хоть руку подними». Т.е. приложи и свои усилия.

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА