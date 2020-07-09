ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые соотечественники!

2 июля 2020 г. состоялось первое заседание рабочей группы по организации Страновой конференции русских соотечественников, проживающих в Абхазии.

На заседании обсуждался ряд вопросов, связанных с конференцией.

Рабочая группа приглашает всех руководителей общественных объединений и организаций русских соотечественников, зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Абхазия, принять участие в рабочей группе по подготовке к проведению Страновой конференции.

Заявки принимаются до 9 августа 2020 г.

Тел. секретариата: +7-940-935-77-55.

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.