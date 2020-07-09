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09.07.2020
Номер: 68
Выпуск: 3946
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые соотечественники!
2 июля 2020 г. состоялось первое заседание рабочей группы по организации Страновой конференции русских соотечественников, проживающих в Абхазии.
На заседании обсуждался ряд вопросов, связанных с конференцией.
Рабочая группа приглашает всех руководителей общественных объединений и организаций русских соотечественников, зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Абхазия, принять участие в рабочей группе по подготовке к проведению Страновой конференции.
Заявки принимаются до 9 августа 2020 г.
Тел. секретариата: +7-940-935-77-55.
Номер: 68
Выпуск: 3946
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.