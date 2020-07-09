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09.07.2020
Номер: 68
Выпуск: 3946
Рубрика: общество
Автор: Зоя, Даур, Денис Гамгия, Лиана Квициния, Джамал Ахалая, Альвина, Вячеслав Баб-оглы, Люда Гиндия и племянники Феликс, Богдан
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем нашу родную, любимую Нанули Платоновну Гамгия со славным юбилеем – 65-летием.
Ваша жизнь для нас является примером и образцом, как надо вести себя, отталкиваясь от наших национальных традиций. Крепкого Вам здоровья и успехов в любом деле! Гордимся и радуемся, что у нас есть такая мать, сестра, тетя, свекровь, теща!
Зоя, Даур, Денис Гамгия, Лиана Квициния, Джамал Ахалая, Альвина, Вячеслав Баб-оглы, Люда Гиндия и племянники Феликс, Богдан
Номер: 68
Выпуск: 3946
Рубрика: общество
Автор: Зоя, Даур, Денис Гамгия, Лиана Квициния, Джамал Ахалая, Альвина, Вячеслав Баб-оглы, Люда Гиндия и племянники Феликс, Богдан