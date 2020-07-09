Главная




 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 09.07.2020

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем нашу родную, любимую Нанули Платоновну Гамгия со славным юбилеем – 65-летием.

Ваша жизнь для нас является примером и образцом, как надо вести себя, отталкиваясь от наших национальных традиций. Крепкого Вам здоровья и успехов в любом деле! Гордимся и радуемся, что у нас есть такая мать, сестра, тетя, свекровь, теща!

Зоя, Даур, Денис Гамгия, Лиана Квициния, Джамал Ахалая, Альвина, Вячеслав Баб-оглы, Люда Гиндия и племянники Феликс, Богдан


Номер:  68
Выпуск:  3946
Рубрика:  общество
Автор:  Зоя, Даур, Денис Гамгия, Лиана Квициния, Джамал Ахалая, Альвина, Вячеслав Баб-оглы, Люда Гиндия и племянники Феликс, Богдан

Возврат к списку

 