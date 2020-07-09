ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем нашу родную, любимую Нанули Платоновну Гамгия со славным юбилеем – 65-летием.

Ваша жизнь для нас является примером и образцом, как надо вести себя, отталкиваясь от наших национальных традиций. Крепкого Вам здоровья и успехов в любом деле! Гордимся и радуемся, что у нас есть такая мать, сестра, тетя, свекровь, теща!

Зоя, Даур, Денис Гамгия, Лиана Квициния, Джамал Ахалая, Альвина, Вячеслав Баб-оглы, Люда Гиндия и племянники Феликс, Богдан

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: обществоАвтор: Зоя, Даур, Денис Гамгия, Лиана Квициния, Джамал Ахалая, Альвина, Вячеслав Баб-оглы, Люда Гиндия и племянники Феликс, Богдан