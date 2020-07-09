КОРОНАВИРУС. ГРАНИЦА. СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия готова к взаимной работе по открытию границ с другими странами, пускающими россиян, но важно ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу... Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан», – заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что открытие границы – не политический вопрос, а вопрос санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса.

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия