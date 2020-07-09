ЭТО НЕ ПРИЕМЛЕТ АБХАЗ!

Народные традиции надо знать

В лучших традициях абхазов – очень многое. Это – неукоснительное отношение к соблюдению нравственных норм поведения в обществе; высокий долг перед кровными родственниками и соседями, близкими друзьями; наши старшие не уважали вспыльчивых, недостойно себя ведущих в обществе; абсолютно не приемлет абхаз унижения его личности, за нанесенные ему оскорбления может последовать самый жесткий ответ, вплоть до убийства.

Хочу рассказать читателям одну историю, произошедшую в начале 20 века.

Известный абхазский князь Таташь Маршьан из села Джгиарды Кодорского уезда женился на дочери сванского князя по фамилии Дадешкилиани. Через несколько месяцев тесть Таташьа (отец его жены) пригласил зятя и сыграл свадьбу в Сванетии. Таташь собрал друзей из числа абхазских князей, дворян и знатных крестьян – Ашуба и Амичба. Приехали в Сванетию, вошли во двор. Хозяин гостей встретил радушно. Однако шурин Таташьа (брат жены) перед собравшимися односельчанами и гостями начал оскорблять Таташьа, мол, за кого вышла замуж его сестра. Таташь ростом был невелик, щупленький. Но в мужестве никому не уступал. Шурин не останавливался, продолжал оскорблять его во всеуслышание. Таташь несколько раз предупредил его, просил остановиться. Однако сван не останавливался. Таташ, который мухе на свою голову садиться не разрешал, после таких унизительных слов в свой адрес, вытащил шашку и отрубил шурину голову в его же дворе. Рядом стоявшие сваны вытащили оружие (акяраху), чтобы отомстить Таташьу, но в это время между враждующими встал отец убитого и сказал: «Абхаз не приемлет оскорбления, сын мой погиб из-за грязного языка».

Вот так приостановил мудрый хозяин большую ссору. Он хорошо знал народные традиции абхазов и об их мужестве и чести.

Аполлон ДУМАА, председатель Совета старейшин Абхазии

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: обществоАвтор: Аполлон ДУМАА, председатель Совета старейшин Абхазии