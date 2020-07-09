ИНСПЕКЦИЯ В ГАГРСКИЙ РАЙОН

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган в ходе рабочей поездки в Гагрский район в очередной раз проинспектировала ход работ на переходящих объектах Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА 2017-2019 гг.

Восстановительные работы колоннады и укладка плитки на набережной в Гагрском приморском парке идет в соответствии с новым графиком. По мнению Кристины Озган, подрядчики успеют закончить работы в установленные сроки – до 31 июля 2020 года.

Также Кристина Озган посетила насосную станцию №4, которая была восстановлена и сдана еще в 2013-2014 годах.

«С начала контроля с нашей стороны по сегодняшний день практически все проблемные вопросы были решены. До конца месяца мы этот объект сдадим», – отметила К. Озган.

«Данный объект даже не был принят на баланс Администрации Гагрского района. За прошедшие шесть лет он не только не эксплуатировался, но и находился без присмотра», – отметила она.

За прошедшее время зданию и имуществу на объекте был нанесен серьезный ущерб: были срезаны все провода, частично повреждены оборудование и отделка помещений.

«Необходимо оценить уровень нанесенного ущерба и определить источники финансирования на восстановительные работы», – подчеркнула Кристина Озган.

По ее мнению, к такому положению дел привело отсутствие нормального хозяйского подхода к имуществу.

«Все говорит о том, что на этапе завершения не включались организации, которые должны были проводить соответствующие работы по эксплуатации и содержанию объекта. Наша задача – выстроить четкую систему управления», – убеждена К.Озган.

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс