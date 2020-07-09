ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ РАСТЕНИЙ

Первый вице-премьер РА, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа ознакомился с ходом работ по обработке растений от насекомого-вредителя – американской белой бабочки в Гудаутском районе. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

В рамках совместной работы Минсельхоза и Администрации Гудаутского района профилактика заболеваний и лечение уже заражённых культур проходит с 26 июня путём обработки препаратом «Герольд». В ближайшее время планируется обработка растений в сёлах Ачандара и Мгудзырхуа. При районных машинно-технических станциях созданы рабочие группы по борьбе с вредителем.

Мероприятия по лечению растений от американской белой бабочки будут проходить во всех районах Абхазии до середины августа.

Номер: 68Выпуск: 3946Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс