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09.07.2020
Номер: 68
Выпуск: 3946
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ РАСТЕНИЙ
Первый вице-премьер РА, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа ознакомился с ходом работ по обработке растений от насекомого-вредителя – американской белой бабочки в Гудаутском районе. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
В рамках совместной работы Минсельхоза и Администрации Гудаутского района профилактика заболеваний и лечение уже заражённых культур проходит с 26 июня путём обработки препаратом «Герольд». В ближайшее время планируется обработка растений в сёлах Ачандара и Мгудзырхуа. При районных машинно-технических станциях созданы рабочие группы по борьбе с вредителем.
Мероприятия по лечению растений от американской белой бабочки будут проходить во всех районах Абхазии до середины августа.
Номер: 68
Выпуск: 3946
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс